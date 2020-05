López-Gatell y el Juramento Hipocrático que hizo valer una jeringa

Si algo bueno dejó este miércoles al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, su comparecencia virtual ante senadores, es que ya entró de lleno a la política.

…

El pleito casado que ahora tendrá con el PAN y parte de la pírrica oposición es como su examen a las ligas mayores de la grilla. Y todo por que este miércoles se pasó en el tono sarcástico para responder cuestionamientos de la senadora panista Alejandra Reynoso.

…

Ya aprenderá López-Gatell a no meterse con las mujeres, porque -que no lo dude-, aparecerá alguna con los pantalones más bien puestos que él; pero muchos, muchos, otros profesionistas, no médicos, que le recordarán más allá del Juramento Hipocrático.

…

Testimonio, por cierto, en el que falló, sobre todo en la parte que reseña así: “…Me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras…”. Lo que sigue que la Cartilla Moral se lo reclame.

…

Lo malo de la reyerta fue que las siguientes comparecencias se han cancelado. A saber las de Graciela Márquez, Secretaria de Economía; Zoé Robledo, Director General del IMSS, y (el desconocido) Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Insabi.

…

El senador Ricardo Monreal hizo el anuncio del grupo parlamentario que encabeza, y quizá más que para evitar una nueva confrontación, fue para no dar lugar a la venganza de los panistas, porque a los tres se les irían a la yugular.

…

Y consideramos que ni Márquez, ni Robledo, ni Ferrer, pudieran tener un nivel tan irregular de dopamina como el doc Hugo.

YEIDCKOL EN LA LÍNEA DE LÓPEZ OBRADOR

Tenemos que ir acostumbrándonos. De aquí pa’l real todo tendrá un tufo electoral. La alusión inicial fue del Presidente Andrés Manuel López Obrador apenas hace unos días, y le siguió Ricardo Monreal.

…

Ahora es Yeidckol Polevnsky, ex secretaria general de Morena con facultades de presidenta, la que afirma que los ataques contra todo lo que tenga que ver con la 4T se debe al proceso electoral de 2021.

…

Y será que como Alfonso Ramírez Cuéllar apenas se recupera del manotazo del Presidente a su excepcional idea de que el INEGI tuviera facultades para esculcar las casas de los mexicanos en busca de riqueza malhabida, pues Yeidckol tomó, momentáneamente, su lugar.

…

¿O todavía duda usted que algunos ya piensan en el 2021?

EN TIEMPOS DE COVID, ¿NI LOS SECUESTRADORES?

No fue con bombo y platillo, pero sí en grupo con Víctor Hugo Enríquez, titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, y el General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, que Alfonso Durazo anunció que el secuestro ha disminuido en el país un 54 por ciento.

…

La cifra, que fue confirmada por Enríquez, está contabilizada de diciembre de 2018 a abril de este año, es decir, no tendría por qué decirse que la baja responde al confinamiento y que los “malos” no encuentran a quién apañar.

…

Lo que sí sorprende es que a pesar de la reducción anunciada (54%), el dato no haya provocado ningún entusiasmo. Veremos si todo va en concordancia con los números de agrupaciones civiles que, por lo regular, siempre tienen “otros datos”.