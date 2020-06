López-Gatell reconoce a Sheinbaum por plan contra epidemia de Covid-19

Desde hace una semana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había dicho que este miércoles presentaría un plan frontal contra el Covid-19.

Por la mañana lo hizo ella y, por la tarde, su Secretaria de Salud, Oliva López, quien acompañó al doctor Hugo López-Gatell en la conferencia diaria sobre el nuevo coronavirus. A esa hora, el subsecretario ya conocía el programa (o quizá desde antes).

Antes de que la funcionaria diera más detalles sobre el plan, López-Gatell se refirió a él como “de relevancia extrema”. Y su reconocimiento fue del tamaño del contenido: “Una de las respuestas más integrales, y más oportunas, que hemos visto por parte de una entidad federativa ante una realidad epidémica”.

Y es que sin demeritar la labor a nivel nacional, que suponemos más difícil, no solo por el virus y la dimensión territorial, sino por los actores que locales que interactúan con los federales, la tarea puesta en marcha por Sheinbaum es de reconocerse.

En principio, la Jefa de Gobierno, en una señal de que le interesa la salud y cuidado de sus gobernados, ha dicho que no variará el rojo del semáforo a naranja hasta no tener seguridad de que el riesgo ha disminuido.

Pero también por el contenido del plan que contempla el despliegue de 5 mil brigadistas que recorrerán la Ciudad, 2 mil servidores públicos para rastreo telefónico, y la aplicación de 2 mil 700 pruebas diarias.

Como en ninguna otra metrópoli del país, en la Ciudad de México la guerra al Covid-19 está declarada. Las batallas serán épicas.

MARIO DELGADO SUELTA LAS AFORES Y AGARRA A PATRONES

Hace una semana, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propuso una iniciativa que permitiera que trabajadores que perdieron el empleo por la epidemia de Covid-19 puedieran acceder a un retiro extraordinario de las Afores.

Su idea tuvo muchos ecos, pero la principal, en contra, provino de Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional interino de Morena. Hace días que no se habla del tema.

Pero como Delgado está en su oficio, al parecer ya dejó en paz a las afores… Ahora agarró a los patrones.

En su aferrado interés de ayudar a los trabajadores, ahora propuso que los patrones paguen una indemnización de dos meses a sus asalariados por la suspensión de labores ante la contingencia.

El diputado, que considera que la obligación en su conjunto de garantizar las condiciones de dignidad laboral es del Estado, detalla bien que lo considerado hoy por la Ley del Trabajo no satisface las necesidades de los trabajadores.

Pero oootra vez, a Delgado se le va un detalle. Si los patrones pertenecen a los minis, pues mal plan, porque son los que están aplicando para los famosos créditos de 25 mil pesos.

Pero si son los “machuchones”, peor tantito, porque el Gobierno Federal nada más no quiere saber nada de ellos, salvo para vender “cachitos” para la rifa del avión sin avión.

Urge que Ramírez Cuéllar revise el nuevo plan de Delgado. Claro, con ábaco en mano.

Y AMLO YA HASTA PIDE FORMALIZAR EL BOA

Después de que sin querer el Presidente de la República dio un empujón a la Sonora Santanera, reviviéndola con uno de sus éxitos más sonados, el de “La Boa”, ahora ya hasta casi formaliza la creación del Bloque Opositor Amplio.

En la narrativa que el tema por sí mismo desataría, Andrés Manuel López Obrador, además de afirmar que se divierte, sugirió menos argüende, y mejor que toda la bola del BOA se convierta en partido.

Ande, señor Presidente siga dando ideas a sus adversarios. Ahí la lleva, del “o están conmigo o conta mi”, al Partido Conservador y el Partido Liberal. Suena a Historia ya releída, pero es el escenario que le caería como anillo al dedo.

Y no está mal, solo que entonces todo dejaría de ser un compló, una conspiración. Casi como republicanos contra demócratas. Eso sí, el PRI la pensaría dos veces.