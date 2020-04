López Dóriga “pierde” la nota… o retrasa la Fase 3

Este jueves, la conferencia matutina en Palacio Nacional inició retrasada cerca de 10 minutos. Era obvio, el aviso que se daría no era nada para celebrarse. El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el equipo científico debían sopesar bien cómo avisar que entrábamos a la temida Fase 3 de la epidemia por SARS-coV-2.

…

Bueno, eso fue lo que adelantó desde el miércoles el periodista Joaquín López Dóriga, escribiendo en redes: “Les confirmo. Mañana (jueves) será decretada en México la Fase 3 por la pandemia de Covid-19”. Seguramente al “teacher” se lo dijo un pajarito, de esos que luego rondan los techos de Palacio.

…

El dilema para el equipazo, si eso era cierto, sería aceptar o no que la nota se las habría ganado un periodista. ¡No, coomo! Y pa´tras los filders. Entonces, en medio de su explicación sobre cómo vamos y a dónde, Hugo López-Gatell soltó que “técnicamente” todavía no estamos en la Fase 3.

…

Y, por si las dudas, agregó que hay zonas en la que es necesario actuar como si se estuviera en Fase 3. Total, si para tomar en serio la pandemia tardamos como un mes, qué más que el “monstruo” que viene se retrase unos días más.

…

Mal sería si una advertencia de ese nivel, que implica vidas, se haya detenido porque un periodista “ganó la nota”.

EL CUBETAZO DE AGUA FRÍA A SADER

Por si usted no sabe lo que significa Sader, se lo paso: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y sí, sí tiene titular, se llama Víctor Villalobos.

…

Lo que asombra no es su repentina reaparición o resucitación, sino el motivo. Porque no es lo mismo que Arturo Herrera, de Hacienda, desaparezca una semana, que el de Agricultura un año y cinco meses.

…

Pero, decíamos, Villalobos fue el indicado para anunciar al “pueblo sabio” que de llegar a la Fase 3 (o sea que sí) el Gobierno Federal comenzará a entregar despensas y cupones de alimentos para la población desempleada del país.

…

Y, pues, qué bueno, porque por ahí anda el run-run que hablando de despensas, algunos ya por ahí andan comiendo el mandado a la 4T. Sí, aquellos que nomás no piensan en sus mamacitas.

…

“Lo que anticipamos próximamente, en la Fase 3, es poder proveer de alimentos, de despensas, de cupones, de mecanismos que le permitan a la gente acceder al alimento, eso es fundamental”, dijo el canijo. ¡Ay!, este coronavirus cómo despierta gente…

CHINA EN QUIEBRA, Y SOLO POR NO TENER FE

Eso les pasa a los chinos por no tener una fe ciega en la fortaleza de su pueblo. O porque quizá “Dios los castigó” por lanzar al mundo el amurcielagado virus.

…

El caso es que en tres meses, a causa del nuevo coronavirus, su economía se contrajo casi un 7 por ciento, cosa que no ocurría desde los años 70, antes de su entrada formal al libre mercado.

…

Ayer lo dijo Zhu Zhenxin, economista del Instituto de Finanzas Rushi en Beijing: “No creo que veamos una recuperación real hasta el cuarto trimestre o al final del año”. Tipos sin fe. No como otros a los que las desgracias les caen como anillo al dedo.