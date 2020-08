Las “joyitas” que López-Gatell no puede ocultar

Al doctor Hugo López-Gatell ya lo perdimos como cabeza de la “Liga de la Salud”, pues si en semanas anteriores al ver que en sus cuentas se bajaba el cero y no contenía, comenzó a echarle la bolita a los estados, ahora -aunque no lo menciona como es-, con 54,000 muertos y 500,000 casos, de plano ya dijo que “ahí se ven”.

…

Este martes, además de una laaarga explicación de porqué una pandemia “no se puede cancelar como si fuera un brote (digamos, de sarampión”), afirmó que el control, mitigación y cuidado económico, es responsabilidad de las entidades federativas. O sea que entonces para qué una conferencia vespertina bajo su conducción.

…

López-Gatell aseguró que el plan trazado y, que según él ha dado resultados, es que en lugar de una epidemia explosiva, es mejor una “lenta, lenta, lenta”… Pero más “larga, larga, larga”, que se va distribuyendo en el tiempo.

…

Es decir, para el doctor 54,000 muertos y 500,000 casos es normal. Casi como predecir que México tendría entre 6,000 y 8,000 muertos, luego que 12,500… 25,000… 30,000… ¡o 60,000 que sería “un escenario catastrófico”!

…

Pues bien, revisando las conferencias 1 y 2 sobre Covid-19, que él encabezó (28 y 29 de febrero), descubrimos varias “joyitas”, además de que en esos eventos todavía aparecía algo desconcertado y bastante humilde.

…

¿Está listo? ¡Agárrese de donde pueda! El video lo encuentra en Google con palabras textuales del doctor López-Gatell:

-“Ahora se deben tomar medidas de control y prevención menos fuertes que en 2009 (cuando enfrentamos la Influenza)”.

-“En 2009 fue necesario tomar medidas por emergencia epidemiológica: el Covid-19 no cumple condiciones para ser emergencia”.

-“No hay razón para seguir las acciones llevadas a cabo en 2009. Son muchísimos menos demandantes o intensas… porque hoy no somos el centro de inicio de la epidemia…”.

-“Es apenas indistinguible de un catarro”.

-“Una pandemia no es necesariamente más grave que una epidemia”.

…

Ahora bien, ante estas declaraciones hechas en la segunda conferencia vespertina, la pregunta obligada: ¿En verdad usted cree que estaban preparados desde enero o febrero?

LA DENUNCIA DE LOZOYA, OTRO ENTRAMADO DE GERTZ MANERO

El cartucho estaba quemado desde antes de llegar a México y ser escondido mediante un montaje de la Fiscalía General de la República.

…

Se sabía que Emilio Lozoya retornaba al país por decisión propia, es decir, sin un juicio de extradición de por medio, porque venía bajo el beneficio del “criterio de oportunidad”, que no era otra que acusar del caso Odebrecht y Agronitrogenados a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

…

¿Cuál fue entonces la sorpresa ayer de que el ex Director de Pemex presentara una denuncia acusando que el ex Presidente y ex Secretario de Hacienda lo obligaron a entregar dinero de la empresa brasileña para pagar la campaña presidencial del 2012 del PRI y a legisladores para sacar adelante la Reforma Energética?

…

Precisamente eso, la denuncia. Lozoya, se supone, venía a declarar no a denunciar. Pero, además, inevitablemente, la nota se diluyó en una sola tarde. Apenas oscureció y ya estaba arrinconada en todos los portales, superada por lo que el Gobierno Federal quisiera que nadie viera, supiera o comentara, el brutal efecto del Covid-19 en el país.

…

Ni siquiera el anuncio de la denuncia de Lozoya, hecho mediante video, por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tuvo los efectos esperados. El virus mata todo.

QUE ‘ALITO’ MEJOR SE META AL ‘DUGOUT’

Sí, a esperar turno. Los malosos siempre han dicho que Alejandro Moreno, “Alito” o “Amlito” (depende del momento), está al frente del PRI gracias a “ya saben quién”. No a éste, al anterior.

…

Pues hoy, después del anuncio del Fiscal Gertz Manero sobre la denuncia de Lozoya, Moreno, a nombre de su partido, dijo que “el PRI de hoy no es ni será tapadera de nadie”.

…

“Reafirmamos que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y de que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley”.

…

¿O sea qué? ¿Es una reacción-respuesta por interpósita persona?

LA CNTE QUE SE SIENTE: SEP

Pregunta educativa: ¿Por qué la CNTE exige (mediante plantones, cierre de carreteras y bloqueo de vías del ferrocarril) plazas para normalistas, y el SNTE no?

…

Los miembros de la Coordinadora son apenas un 20 por ciento del total del magisterio nacional. Pero el veinte parece que ya comienza a caerle a la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Esteban Moctezuma.

…

Este martes, la SEP advirtió que la entrega de plazas se hará mediante “procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales”, como lo establece la Ley.

…

Es decir, que los profes disidentes pueden quedarse en la plancha del Zócalo el tiempo que quieran, eso sí, con sana distancia. Veremos y diremos…