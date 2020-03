La “sobreinformación”, no el “Coronavirus”, nos volverá locos

En México estamos apenas en el umbral de la epidemia de “Coronavirus” y, en verdad, lo que comienza a hacernos más daño es la “sobreinformación”, más que la desinformación. Una forma de evitar eso, para no vivir en el desconcierto las próximas 8 semanas, mínimo, sería apegarnos a las versiones oficiales. Es decir, las emitidas por la Secretaría de Salud con su principal emisor de datos, Hugo López-Gatell. No hay de otra.

…

El problema es que el tema se revienta en cada estado o con cada fuente que emite toda clase de mensajes. Vayamos a ejemplos. Este jueves, por ejemplo, en Nuevo León, gobernado por Jaime Rodríguez, “El Bronco”, surgió una versión de que 19 jóvenes de la porra del equipo Tigres, que viajaron la semana pasada a Estados Unidos para apoyar al equipo contra el New York City de la MLS, están infectados.

…

Que el gobierno los mantiene aislados porque éstos, y quizá otros jóvenes de la porra “Libres y Locos”, estuvieron en contacto con muchas personas más hasta antes de conocerse su situación. El asunto trae de cabeza a las autoridades porque temen lo que llaman un contagio comunitario. A eso se agrega que el estado es el que más casos de “Covid-19” registra, incluyendo a la Ciudad de México.

…

Después el asunto brinca a lo legal, en el que se da el primer caso de que una jueza federal, Ana Luisa Priego, concedió al menos cuatro suspensiones de oficio, en amparos promovidos por ciudadanos que reclaman la omisión del Gobierno Federal de establecer medidas eficaces contra el “Coronavirus”.

…

Priego, jueza Décimo Tercera de Distrito en Materia Administrativa, es la única guardia del Poder Judicial en la Ciudad de México, luego que éste suspendiera actividades desde este miércoles durante un mes. Solo atiende tramitar amparos para temas urgentes, y el de la epidemia así lo clasificó.

…

O el del reclamo ideológico o partidista, como la carta que el PAN, firmada por el dirigente nacional, Marko Cortés, y la secretaria de Asuntos Internacionales, Mariana Gómez del Campo, envió al representante en México de la Organización Mundial de la Salud, Cristian Roberto Morales Fuhrimann.

…

En ella, el partido expresa su preocupación por la actuación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la pandemia del “Covid-19”. El PAN reclama la baja cantidad de pruebas realizadas por la Secretaría de Salud, pero también el permiso para eventos masivos, como el festival de música “Vive Latino”.

…

Cortés y Gómez del Campo se quejan del recorte presupuestal a hospitales desde el año pasado, del desabasto de medicinas, y de que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) navega a la deriva frente a un asunto de emergencia, y hasta sin reglas.

…

Por supuesto, no faltó el tomatazo a López Obrador por continuar besando y abrazando desde niños hasta adultos solo porque posee “fuerza moral”. Y remató diciendo que la “omisión” de la administración lopezobradorista viola el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

…

Por todo eso, que apenas comienza, o nos tranquilizamos, o terminamos en una guerra de todos contra todos.

LA EMBAJADORA BÁRCENA, A PRUEBA PREVENTIVA

Como lo marca la responsabilidad, la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, dio a conocer este jueves, vía twitt, que se sometió de manera preventiva a la prueba del “Coronavirus”.

…

La diplomática mexicana dijo que tomó la decisión después de que el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, con quien tuvo una reunión el 10 de marzo pasado, dio positivo al “Covid-19”.

….

Bárcena twitteó “me siento muy bien y apoyada por mi equipo”. Y añadió que mientras espera los resultados trabaja desde su casa. Sin duda, una muestra de disciplina y calma.

LOS MORENOS SE ENSAÑAN CON ROBLES

Ellos lo niegan, pero no sueltan a su presa. El caso es que desde que fue aprehendida, en agosto de 2019, Rosario Robles ha sido sometida por el régimen legal actual, dentro del juicio que se le sigue, a una estricta y oficiosa aplicación de reglas que rayan, si no en la violación del proceso, sí en el inescrutable linchamiento.

…

De hecho, este jueves, después de que la Cámara de Diputados aprobó que el asunto pase al Senado, y tras que el morenismo en pleno (sin la presencia de la oposición), como en ritual de sacrificio, aprobó 271 votos a favor las conclusiones de la Sección Instructora que preside Pablo Gómez, la ex titular de Sedesol y Sedatu, en un twitt, dedicó unas palabras a sus ex compañeros de “lucha”.

…

“Del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen. Ninguna ‘fuerza moral’ puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña. Esto va para el que tira la piedra y esconde la mano”.

…

Por cierto, Gómez defendió el acto inquisitorio morenista. “Aquí… hay una Cámara de Diputados en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas…”. Claro, que hasta aprueban su reelección y otras barbaridades más, mientras otros andan distraídos huyendo del virus. La Izquierda en su tinta.