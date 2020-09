La militarización del país en las cifras del Presupuesto 2021

¿Hacia dónde vamos? Si el pasado 26 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la militarización del país, dando detalles (con gráficas y números) sobre los elementos castrenses y militarizados que ya rebasan a las policías estatales y municipales, la propuesta de Presupuesto para el 2021 lo reconfirma.

Durante su gira de trabajo, hace dos semanas, por La Laguna (Coahuila y Durango), López Obrador advirtió: “Y esto aplica para casi todo el país”. El Mandatario federal detalló que en Durango el Ejército tiene una presencia de 2,982 elementos, la Guardia Nacional 1,259, la Policía estatal 861 y la Policía municipal 2,345.

En Coahuila, indicó, la Policía municipal tiene 2,468 elementos, y le siguen la Guardia Nacional y la Sedena con 2,777 en conjunto.

Pero para mayor claridad, el proyecto de Presupuesto 2021 confirma el plan de militarizar a México. Los recursos asignados para la Secretaría de la Defensa Nacional se incrementan 15.7 por ciento, arriba de 112 mil millones de pesos.

Para la Secretaría de Marina el aumento es de 2.1 por ciento, más de 35 mil millones de pesos. Para su favorita, la Guardia Nacional, se asignaron casi 36 mil millones de pesos, un aumento de 17.7 por ciento.

Lo lamentable es que a los distintos fondos para Seguridad de estados y municipios los dejaron “milando” como al chinto. La preocupación de todo esto no es si hay o no guerra contra el crimen organizado, sino que, Dios no lo quiera, sea contra otros, los sabios, por ejemplo.

Y EN CHIHUAHUA PONEN EN PRÁCTICA SU ADIESTRMIENTO

Desde la creación de la Guardia Nacional para nadie quedó duda que el Presidente Andrés Manuel López Obrador conformaba un grupo militarizado a su total disposición.

De hecho, si algo cambió fue el uniforme. Con sus 100,000 elementos y más de 80 cuarteles, hasta ahora, la 4T tiene al país cubierto de elementos con perfil castrense.

Pero el hilo se rompió por lo más delgado. Los dos muertos que se la achacan a miembros de la Guardia Nacional en Delicias, Chihuahua, este martes, ni siquiera eran miembros de ningún grupo delincuencial, ni de ninguna guerrilla, sino civiles que protestaban por el trasvase de agua de sus presas a Estados Unidos.

El Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre EU y México ha tenido plazos de encono. En los 90s hubo fricciones, pero siempre, como ahora, el gobierno mexicano ha doblado las manos, afectando principalmente a la gente del campo.

El episodio de este martes tiene ya un antecedente inmediato ocurrido el 19 de agosto por la misma causa. En esa fecha, agricultores de Delicias, pero también de Rosales, fueron desalojados con balas de goma y gas lacrimógeno por la misma Guardia Nacional.

Este miércoles, durante la conferencia matutina, López Obrador dijo que atrás del conflicto de la presa “La Boquilla” está el panismo. ¿Eso que significa? ¿Qué las fuerzas policiaco-militares tienen, entonces, consigna política? ¿Por eso disparan?

Verdaderamente triste que por no hacer enojar el señor Trump, oootra vez, como suele ocurrir en tiempos de la “transformación”, los mexicanos paguen el pato (por no decir el ganso).

GOBIERNO DE SHEINBAUM, PREMIO MUNDIAL POR CONECTIVIDAD GRATUITA

En época de crisis, pero, sobre todo, cuando se procura no frenar la educación de millones de niñas, niños y jóvenes a través de mecanismos digitales como el internet, resulta meritorio el galardón internacional entregado por la ONU a la Ciudad de México por su proyecto de WiFi gratuito.

El reconocimiento no es menor, pues resalta que en la Capital mexicana, gobernada por Claudia Sheinbaum, están habilitados 14 mil postes del C5 con 100 megas de velocidad, más 96 puntos de conectividad en plazas públicas y hospitales, y 154 pilares con 200 megas de velocidad.

La CDMX obtuvo el primer lugar en la categoría Infraestructura de la Información y Comunicación, de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismos especializado de Naciones Unidas.

Los detalles los dio José Antonio Peña Merino, encargado de la Agencia Digital de Innovación Pública, que llevó a cabo el proyecto. Se ganó entre más de 776 propuestas, 20 finalistas, más de 2 millones de votos, y la participación de países como Argentina Brasil, Qatar, Arabia Saudita, Ghana, India y Bangladesh.

Gracias al proyecto, la Capital mexicana pasó, en 22 meses, del lugar número 86 al 2 en conectividad.