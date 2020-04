La increíble y triste “escena” de la cándida Eréndira

En el “creativo” relajo que se trae Irma Eréndira Sandoval con el sector artístico-cultural hay cosas buenas, malas y hasta algunas que no sirven ni para el show que la Secretaria de la Función Pública (quizá por eso) está armando.

…

El Fonca (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes), como otros sistemas o programas de apoyo a creadores (en teatro, danza, música, compositores, escritores, pintores, escultores) ha sido, y seguirá siendo, y ya con “tribus” adentro, quizá peor, olla de grillos, arrebato de apoyos o becas, amiguismo…

…

Y, si como lo afirma la triste y cándida Eréndira (Sandoval), fue un instrumento “salinista nacido para controlar rebeldes y premiar compadres”, pues ahora será un instrumento “lopezobradorista resurgido para controlar (a otros rebeldes) y premiar a “transformadores”, como casi bien lo delinea ella.

…

Tienen razón quienes afirman que el Fonca, y otros “instrumentos” de apoyo a la cultura, han tenido el respaldo de intelectuales como Carlos Monsiváis y Elena Poniatowka, pero no solo de ellos, sino de muchos otros que, por lo regular, o son de Izquierda, o se dicen “demócratas”, o de “vanguardia”.

…

Para empezar, como tema distractor, para otros temas distractores, que buscan distraer el pánico que se aproxima, el del Fonca, con el cual Eréndira pretende parecerse, o que todo mundo la vea lo más parecido a su jefe (“¡serénense, artistas!”), es diminuto e irrisorio.

…

La Secretaria de la Función Pública, que en tiempos de emergencia sanitaria quiere tener los reflectores al nivel de los de Hugo López-Gatell, se mete en un terreno en donde la respuesta a sus mensajes no artísticos, le pueden resultar en obras maestras.

…

Que si ya no se llamará Fonca, que si ya no será fideicomiso; que lo tendrá la Secretaría de Cultura, que ahora sí contará con “certeza jurídica”, que “flaco favor hacen a la cultura quienes añoran formas del pasado”.

…

No, lo increíble y triste es la barata confrontación que, por cierto, nada refleja de cultura y arte, con que se dirime un asunto que siempre, por décadas, ha estado en manos de la Izquierda. Y, ahora, hasta de su jefe “desalmado”.

ALATORRE, ¿‘RATING’ DE UN DÍA?

Al menos por un día, este lunes, a Javier Alatorre, conductor de “Hechos”, noticiero estelar de TV Azteca, lo seguirán, o esperarán su trasmisión, en punto de las 22:00 horas, unos miles de televidentes más.

…

El “rating” podría moverse si Alatorre insiste en su posición de contravenir las disposiciones oficiales de que la población se guíe por las instrucciones de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, ante la emergencia sanitaria.

…

Frente a él, y en el mismo horario (22:00-22:30 horas), están Denise Maerker, con “En Punto”, y Ciro Gómez Leyva, con “Noticias con…”.

…

Se afirma que en el total de 18 millones de espectadores a nivel nacional, Maerker y Gómez Leyva superan a Alatorre. Hasta el viernes pasado todo quedó en simple expectativa, pues se atravesó sábado y domingo. Pero este lunes se sabrá si Alatorre va en serio por la marca… o si solo fue flamazo de un día.

LA MOVILIDAD DE LA NECESIDAD

Innegable que desde hace un mes aproximadamente los mexicanos, poco a poco, se han ido enclaustrando en sus casas ante la posibilidad de contagiarse de Covid-19. Esta medida, sin embargo, trae consecuencias, sobre todo, para quienes encerrarse sin dinero, ni sustento, equivale a un riesgo igual o mayor.

…

El fin de semana, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que le sorprendía que después de que la movilidad se redujo en casi un 80 por ciento, en los últimos días aumentara.

…

En estos días, en redes sociales, circularon fotografías de tumultos “increíbles” en el Metro Pantitlán, de las que habló la Jefa de Gobierno. “Hubo bastante gente”, reconoció.

…

Y no tuvo de otra que advertir que verificarán los orígenes y destinos para ubicar sitios en donde continúan actividades no esenciales, y aplicar clausuras.

…

Aunque no estaría de más que también echen un ojo a las estadísticas de cuántos capitalinos sobreviven por su cuenta, y no necesariamente trabajando en empresas de giros no esenciales. Quizá y en la falta de apoyo esté la solución al retroceso en la movilidad.