La Historia “transformada” de la 4T

Hay malosos que han dicho que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con su “Cuarta Transformación”, pretende cambiar a México poniéndolo, primero, de cabeza. Y, al menos en Historia, lo está logrando.

…

En noviembre de 2019, el Presidente confundió a Carmen Romero Rubio con Margarita Maza, al decir que la primera se casó con Benito Juárez, cuando en realidad fue esposa de Porfirio Díaz.

…

La semana antepasada, López Obrador tuvo otro resbalón. Confundió a Vicente Guerrero con José María Morelos y Pavón al hablar sobre “Los Sentimientos de la Nación”, redactado el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo.

…

Este martes, Dolores Padierna confundió a Guadalupe Victoria con Antonio López de Santa Ana. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados se quiso adornar con un mensaje recordando que el 25 de agosto de 1843, el independentista fue nombrado “Benemérito de la Patria”.

…

Pero en el twit, la legisladora morenista en lugar de colocar una imagen de Guadalupe Victoria, puso una del autonombrado “Su Alteza Serenísima”.

…

Pero hay que entenderlo. ¿Qué podíamos esperar ante la electrizante transformación del país? Zopencos, quienes afirman, dolosamente, que el águila utilizada en los adornos del Zócalo para conmemorar la Independencia es la del logotipo de Morena. ¿Qué no ven que es el águila juarista?

¿AMLO CON CUBREBOCAS EN NUEVO LEÓN? DEPENDE…

Tan sencillo como saber si en Nuevo León hay o no corrupción para deducir si el Presidente López Obrador utilizará cubrebocas durante su conferencia matutina este jueves en tierra del cabrito.

…

Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud de Nuevo León, advirtió que exigirán al Mandatario federal utilizar la mascarilla durante el evento programado en la Séptima Zona Militar, pues sin ella “es un riesgo tremendo”.

…

De no portarlo, expresó el funcionario de Salud, “sancionaré este tipo de conferencias…”. Claro que De la O no piensa, de ninguna forma, impedir la “mañanera”. Simplemente, de no cumplirse los protocolos, sanitarios, pues lo criticará.

…

Será así, O…

QUE BONITA FAMILIA

Mucho se ha hablado ya de los “entres” que hay en todo el oscuro espectro (rojo quemado) del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, en el que destacan, de al menos cinco, el de Ricardo Monreal y John Ackerman.

…

Bueno, pues además de que el partido está en un intrincado proceso para concluir, después de un año, la elección de su primer presidente nacional, los ánimos se siguen calentando por doquier.

…

Resalta el encontronazo entre el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta y el alcalde de Tijuana (morenista), Arturo González Cruz, quien acusó al primero de amenazas de investigación por un supuesto decomiso “extraviado”.

…

En el asunto debió intervenir la Secretaria Olga Sánchez Cordero, a quien no le quedó de otra que admitir que se debe indagar las acusaciones contra Peralta.

…

En un nivel más arribita, Porfirio Muñoz Ledo, que antes traía el látigo en la mano, ahora sacó los chakos. Primero felicitó a Mario Delgado porque es el “destapado” para la presidencia de Morena, pero, amablemente, le pidió que dejara la Junta de Coordinación Política de San Lázaro… “para no crear conflicto de interés”.

…

Ya saben, ¿no?, Delgado, con la bendición de Palacio Nacional, lo mandó al diablo. Pero entonces Muñoz Ledo soltó a su presa y se fue hacia algo más suculento. Prácticamente dijo al Presidente López Obrador y al Fiscal Alejandro Gertz Manero, que no fueran sacatones y metan a la cárcel a ex Presidentes corruptos, o ya de perdido a Carlos Salinas.

…

“Si Salinas no es castigado sería un fracaso histórico, no puedes jugar con fuego, no puedes amenazar y luego retractarte… Si el gobierno no lo hace, si la Fiscalía no se va a fondo, entonces esta puede ser una derrota histórica para el gobierno de México”, opinó.

…

¿A poco no? ¡Qué bonita familia!