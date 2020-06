La Corte repite dosis al Presidente sobre tope salarial

La semana pasada, ante una impugnación de altos funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que, al menos mientras se resuelven controversias, puedan ganar un salario mayor al del Presidente de la República.

Eso bastó para que Andrés Manuel López Obrador tronara contra los ministros. “Ayer no me gustó la decisión que tomaron en la Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República…

“Lo que sí les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga la facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo está en el Artículo 127 de la Constitución podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro… Vamos a buscar la forma de hacerlo más claro”.

Pues nada, que este miércoles sumaron otros tres órganos autónomos a los que la Suprema Corte avala que sus altos funcionarios puedan continuar percibiendo salarios superiores al del Presidente de la República.

Se trata del Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Como en el caso de Cofece e Inegi esa situación perduraría hasta la resolución a fondo de las controversias.

Aunque el Presidente López Obrador no toma mucho en cuenta ésta última parte, la temporalidad, pues finalmente es seguro que ante la “nueva normalidad” deban reducirse el salario, jure usted que la conferencia matutina de este jueves se pondrá buena.

MARIO DELGADO, Y QUE LOS TRABAJADORES SE RASQUEN CON SUS UÑAS

Ahora fue el coordinador de los diputados de Morena quien se sacó de la chistera una ideota, una iniciativa para que los trabajadores, que perdieron su trabajo a causa del Covid-19, puedan hacer retiros parciales de su cuenta de ahorro en las Afores.

La intención de Mario Delgado parece buena… por encimita, pues quién no desea gozar el dinero de sus ahorros. Sin embargo, la medida del diputado lo primero que hace es quitarle la responsabilidad al Gobierno Federal de rescatar al trabajador, cuando lo que vive presumiendo es el bienestar de ellos.

¿Cómo hacer ese recate? Pues que le busquen, pero no dejando al trabajador a que medio resuelva una crisis, provocándole otra… a futuro.

Cierto que la propuesta de Delgado no cancelaría semanas cotizadas, en comparación con el mecanismo ordinario de retiro, que ese sería el mayor daño. Pero, como afirma Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, afectaría a quienes tienen menor salario y a los más jóvenes.

Cualquier propuesta distinta a que quien asuma el costo de una emergencia sanitaria como la actual por Covid-19 en bien de los trabajadores sea el Gobierno Federal será en detrimento de ellos mismos.

Qué bonito, que los trabajadores se gasten sus ahorros y en el futuro a ver cómo le hacen. Mientras, el gobierno de “por el bien de todos, primero los pobres”, rascándose la panza.

COLIMA, ¿EL NUEVO GUANAJUATO?

En el panorama actual sobre la violencia en México nada es fortuito, todo obedece a que ninguna estrategia, ni siquiera la de “abrazos, no balazos”, ha dado resultados.

La que parece correcta, pero que llevaría décadas, atacar las causas sociales, además de que no desaparecería el crimen organizado, sino que solo lo obligaría a modificar su “modus operandi”, no es en sí una estrategia.

Esto puede verse en el repunte de la violencia en estados como Colima, en donde el Gobierno Federal, en dos días seguidos ha tenido que asumir golpes a lo que esté o no haciendo para reducir la inseguridad, según los reportes de Alfonso Durazo.

“Estamos pendientes, no queremos dramatizar… Hay voces que señalan riesgos. (Pero) en este momento no hay nada que esté fuera del ámbito del control”, dijo el martes el Secretario de Seguridad nacional.

Pero horas después de su dicho se dio a conocer el hallazgo de los siete policías de Colima desaparecidos desde la semana pasada. Y este miércoles, el portador de otra mala noticia para el mismo estado y para todo el país, fue el Presidente López Obrador, quien reveló el hallazgo del cuerpo de la diputada de Morena Francis Anel Bueno, secuestrada hace un mes.

Al hablar sobre las cuentas pendientes del gobierno ante la inseguridad, el Presidente mencionó a Guanajuato, agobiado por la violencia desde hace dos años. Pues deberían acelerar el paso porque Colima ya está que arde. Claro, sin dramatizar, como sugiere Durazo.