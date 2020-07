La CNTE quiere tlacoyos en Palacio Nacional

¿A poco creían que porque estamos en cuarentena, los profesores de la CNTE permanecerían quietecitos si no es sus casas, cuando menos en sus bunkers? Si hasta ya se habían tardado.

…

Este jueves, por cualquier cosa, porque ya han usado todas las justificaciones, bloquearon al menos cinco puntos carreteros en Michoacán. Bueno, “quesque” rechazan que los pagos se los hagan por tarjeta electrónica. ¿Y por ello bloquear carreteras durante todo un día?

…

Por el otro extremo, Eloy López Hernández, secretario general de la Sección 22, ubicada en Oaxaca, se le puso al tiro a Esteban Moctezuma, Secretario de Educación. Nada de regreso a clases en modalidad presencial, línea o a distancia. No hay condiciones, afirmó.

…

Reclamó que la SEP pretende “aplicar sin consultar la opinión del magisterio”. Es más, advirtió, en Oaxaca ya traen su propio plan. La verdad, más claro ni el agua, los profes quieren chilaquiles y tlacoyos en Palacio Nacional.

…

Lo que no saben es que si siguen igual de mitoteros se las tendrán que ver con López-Gatell. Este sí los “doma”.

LOS DOS GATELLES, ANTE GOBERNADORES Y ANTE REPORTEROS

Bueno, además de no preguntar al doctor Hugo López-Gatell sobre cubrebocas, tampoco hay que hacerlo sobre sus reuniones con gobernadores. Se enoja.

…

Hubo quienes, cercanos a la reunión de este jueves con mandatarios estatales, revelaron que el subsecretario de Salud advirtió que si no toman las medidas necesarias durante la pandemia podrían incurrir en responsabilidades administrativas y penales.

…

Durante la conferencia vespertina, le preguntaron si la reunión había sido ríspida. Escondió la mano. No fue “ríspida”, dijo, más bien “llamativa”. Así, sí.

…

Quienes se quejaron de la “amenaza” afirman que la Secretaría de Salud lo que busca es remendar los lineamientos del semáforo epidemiológico para evadir cerca de 100 amparos y demandas por los resultados negativos en la conducción de la epidemia que genera ya al país 46 mil muertos. “Quieren aventar culpas”, dijeron.

…

Aunque en la conferencia vespertina advirtió que “nos esperan meses de epidemia”, dijo que lo que los medios de comunicación publican sobre las reuniones con gobernadores es pura “especulación y novela”.

AMLO, EL PRESIDENTE ‘PACHANGUERO’, A PESAR DE LOS PESARES

Aunque este jueves dijo que un día antes no lo dejaron explicar cómo estará eso de que el 15 y 16 de septiembre sí habrá Grito y desfile a pesar de la contingencia sanitaria, la verdad es que el miércoles hizo el aviso ya cuando se despedía de la “mañanera”.

…

Miércoles: “También decirles que va a haber Grito y va a haber Desfile”. ¿Pero sin gente? “Guardada la sana distancia en todo, con protocolos de salud, pero sí va a haber”. ¿Sí va a haber gente? “No, no, no. Es que no sabemos si vaya a haber gente, no sabemos todavía, pero va a haber Grito”. ¿Verbena? “¡Viva México!”.

…

Ya este jueves, después de un día de echarle una pensada a lo que soltó, pues lo tomaron por sorpresa, confirmó que, al menos él, estará en el balcón de Palacio Nacional.

…

Que con sana distancia, unas 500 personas se colocarán en el Zócalo y, a su propuesta, portando antorchas “porque sigue encendida la llama de la esperanza”.

…

Aunque no explicó “esperanza” por qué o para qué, seguro tampoco imagina que el pueblo sabio acude a los desfiles y al Grito para el confeti, las cornetitas, los fuegos pirotécnicos y, por ahí, algún trago de tequila o mezcal. Para hacer guateque, pues.

…

Porque así como que para vibrar por la Independencia, no mucho, eh. Entonces, igual y con un mensaje por video y listo. Digamos, ¿para qué echar a perder el buen trabajo de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ante la epidemia?