Javier Lozano, tu misión es, si decides aceptarla…

Ahora sí que chipote con sangre, sea chico o sea grande. No creemos que Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, se sienta acorralado o rebasado, sino más que nada busca ponerle pimienta a las decisiones y propuestas del organismo que dirige.

…

Y por eso integró a la Coparmex al ex senador Javier Lozano como vocero especial. Para nadie es un secreto la confrontación más que de la agrupación empresarial, de De Hoyos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

…

El caso es que Lozano es un fajador, casi un peso completo y rudo. Como de Hoyos, la trae con López Obrador desde hace casi una década, y en su haber están retos a Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Tatiana Clouthier, Napoleón Gómez Urrutia, más otros tantos.

…

Pero todos sabemos a qué llega Lozano a la Coparmex. “Las decisiones del Gobierno (Federal) están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. El debate es fundamental para evitar retrocesos”, escribió De Hoyos al anunciar la llegada del ex Secretario del Trabajo.

…

Y Lozano respondió: “… Puedes estar seguro de que estaré en la primera línea para defender, con todo, nuestro régimen democrático, de libertades y el Estado de Derecho”. Habrá que ver que pecho es menos bodega…

PRIÍSTAS Y LA ‘SANA CONFINACIÓN’

No, no fue Porfirio Muñoz Ledo pidiendo un departamento de psiquiatría para atender a diputados “que por desveladas o angustias sufren trastornos pasajeros”.

…

Esta vez fueron senadoras y senadores del PRI, encabezados por Eruviel Ávila (que, por cierto, ya ven, sí existe), los que propusieron que las secretarías de Salud y de Educación implementen una estrategia de atención a la salud mental de ciudadanos, afectada por el confinamiento a causa de la epidemia de Covid-19.

…

Las justificantes serían que el confinamiento puede generar miedo, ansiedad, angustia, irritabilidad y enojo, así como el recuerdo de vivencias traumáticas anteriores (1 de julio de 2018, por ejemplo), la falta de concentración y problemas en el sueño.

…

Bien por los priístas. Que su sugerencia pase a la lista. Antes se reciben propuestas de cómo reactivar la economía, elevar el precio del petróleo, crear empleos, reducir la violencia, abastecer medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vaya a dar una epidemia de locura.

NARRO PREVIENE CONTRA COMPLICACIONES POR LA EPIDEMIA

Su trayectoria es larga y con tantos méritos como muchos de los que hoy encabezan el plan nacional contra la epidemia de Covid-19. Fue Secretario de Salud y dos veces Rector de la UNAM. Su trayectoria ha sido reconocida por organismos internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud.

…

Hoy, el doctor José Narro descalifica (con peras y manzanas) las cifras de contagios de coronavirus en México ofrecidas todos los días por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Como muchos lo han reclamado, afirma que la curva de padecimientos no se está “aplanando”.

…

Mucho menos, dijo, la epidemia está “domada”, como afirmó el Presidente López Obrador. Narro afirma, como muchos malosos lo han expresado aquí, que no se prepararon y que, al contrario, menospreciaron al virus.

…

En esta columna se ha comentado que todavía a principios de febrero a la 4T ni por “aquí” les pasaba lo del virus chino, pues estaban enfrascados en el desabasto de medicamentos.

…

Su advertencia Narro la pone sobre la mesa: “Lo más complicado está por venir”.