Irma Eréndira y el intruso de Palacio Nacional

Después de darse a conocer que el primer equipo del Presidente Andrés Manuel López Obrador ya tuvo su primer contacto con el nuevo coronavirus en la persona de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, es de suponerse ya que se corrió todo el proceso para identificar a otros posibles portadores. Los contactos, pues, en lenguaje lopezgatelliano.

…

Algunos medios señalan que durante el periodo en el que se analizaba la prueba, Sandoval sostuvo reuniones con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

…

Sin embargo, dos días antes de que le confirmaran que era portadora del SARS-coV-2, la funcionaria estaba en pleno trance y jubilosa porque, dijo en esas fechas, “se acabó el FONCA salinista, nacido para controlar a los rebeldes y premiar a los compadres”.

…

De hecho, a su mensaje de Twitter añadió una fotografía con Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, aunque no se sabe si la imagen es de ese día. Las deducciones llevan a suponer que la funcionaria pudo tener “encuentros cercanos” con más personas.

…

Pero mientras eso se aclara, la pregunta es por qué el caso de Sandoval se da a conocer una semana después de comprobarse el contagio. Aunque se celebra que se encuentre en excelente estado de salud y sin síntomas graves. Total, ya “domado” el bicho.

A LA IP NO LE GUSTA EL ‘MODITO’ DE EQUIVOCARSE DE AMLO

A estas alturas de la otra epidemia, la del “revanchismo” oficial, es de destacarse la paciencia que ha demostrado el sector empresarial con la dura postura del Presidente López Obrador.

…

Aunque en una esquina, Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial, sigue haciendo su lucha junto a otros industriales para trazar un rumbo que ayude al país a no dar bandazos tan violentos, en el escenario apareció ya Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios.

…

Y lo hizo sin estridencias, al contrario, señalando que, con respecto a los créditos para miPymes acordados entre el BID Invest y el sector privado, “el Presidente (López Obrador) tuvo un malentendido”, pues la Secretaría de Hacienda no está avalando en términos crediticios el plan.

…

Con guante blanco, la IP devolvió oootro resbalón al Presidente, que ya acumula varios seguidos (la tunda a Zuckerman por un artículo que no lo ataca, y la portada reciente de Proceso).

…

El apoyo a 30 mil micros, medianas y grandes empresas, con fondos de hasta 12 mil millones de dólares, planteado entre el CMN y el BID no ocupa dinero público, Hacienda solo da el visto bueno porque México es accionista del banco y, es un proceso en el que no tiene ni siquiera por qué meterse el gobierno.

…

Así de claro. ¿O tampoco sigue gustando el “modito”?

LA GUERRA DEL CUBREBOCAS QUE PERDERÁ LÓPEZ

No les decimos, pero “ya saben quién” sería el único que no se lo pondría jamás. ¿Por qué? Pues porque su pecho no es bodega.

…

Pero el que de plano está hecho un enemigo del cubrebocas es López-Gatell, quien en la “nochera” de este lunes volvió a explicar, ahora más científicamente, que ese dispositivo no frena el contagio. ¿Por qué no le creen?

…

Se refirió a todos los alcaldes y gobernadores, sin dar nombres, incluyendo a Claudia Sheinbaum, y pidió que no por insistir en el tapabocas mentado se descuiden otras medidas.

…

“El cubrebocas”, dijo por enésima vez, “tiene una pobre utilidad, o incluso tiene una nula utilidad”. El único pero es que ese artefacto que no quiere ver ni en pintura en las caras de los ciudadanos, que en efecto no protege los ojos, es utilizado desde Japón hasta La Patagonia, y desde ahí hasta Palacio Nacional. Definitivamente es la única guerra que perderá López.