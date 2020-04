¿Gustavo de Hoyos cargará el maletín de cobros a Salazar Lomelín?

No sabemos si la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial (nada condescendiente, por cierto), vaya a surtir efecto, pero es un buen distractor para no voltear a ver la propuesta económica de una gran parte de la iniciativa privada.

…

Tampoco creemos que Salazar Lomelín la vaya a hacer de cobrador. Más bien, predecimos que el gobierno deberá ceder en algo, y lo mismo harán los empresarios. Lo que viene en cuanto a recuperación económica no es como para armar guerritas, y es de pensarse.

…

Pero, sobre todo, López Obrador debiera moderar más el trato bastante desconsiderado y altanero contra quien puede ser su mejor aliado, el empresariado, así ahorita tenga de su lado al grupo, quizá, “más caro”, con Carlos Slim al frente, seguido de Alberto Bailleres, Ricardo Salinas, Emilio Azcárraga y Germán Larrea.

…

Porque si cree que los empresarios van a bajar la guardia, puede equivocarse. Por lo pronto, otro de sus dolores de cabeza, Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, reiteró lo mismo que Salazar Lomelín, la próxima semana, o por ahí, volverán a insistir en su propuesta. Además, reveló que el acuerdo que empujan incluye a sindicatos, como la CTM.

…

Claro, falta ver si el Presidente López Obrador no envía otra carta, ahora a De Hoyos, para que cargue el maletín al líder del CCE, y los señores que deben 50 mil millones de pesos, incluido, dicen por ahí, Ricardo Salinas, paguen porque paguen.

Y SHEINBAUM LIDERA LA “BATALLA DEL ZÓCALO”

Pero si aquel es el frente federal entre gobierno y empresarios, por las medidas a aplicar ante la epidemia, en la Capital mexicana se libra otra batalla entre el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum y la misma Coparmex (que, para variar, por el lado de la IP, la lidera Gustavo de Hoyos), pero por los despidos de trabajadores.

…

La Jefa de Gobierno advirtió que las empresas que despidan masivamente a empleados ante la emergencia sanitaria, y de las que al menos, dijo, ya sabe de 12, que en total han desocupado a unos 12 mil asalariados, serán exhibidas, y en caso de reincidir hasta podrían perder el permiso de operar en la Ciudad de México.

…

En el cruce de comentarios, De hoyos escribió a Sheinbaum: “La amenaza de obstaculizar la operación de empresas en la CDMX, por el hecho de que ajusten su plantilla laboral debido a la crisis de Covid-19, es autoritaria y, desde luego, ilegal. ¿Querrá erigirse (Sheinbaum) en la Inquisición sobre la solvencia de cada unidad económica?”.

…

Para la Jefa de Gobierno todo es cuestión de solidaridad y no de conflicto. La verdad, en qué líos nos mete el “Coronavirus”.

EL VIACRUCIS DE INCERTIDUMBRE QUE NUNCA IMAGINAMOS

La Secretaría de Salud, en voz de su hombre más autorizado, Hugo López-Gatell -frío, claro y sin inmutarse, como debe ser todo médico-, anunció este jueves que “estamos próximos a entrar en la Fase 3 de la epidemia de “‘Coronavirus’”.

…

El aviso, a la mayoría, más que otra cosa, provoca “seguidillo”. Si ya con la Fase 2 teníamos. Porque si bien estamos en las manos de especialistas y “científicos”, la abrumadora información, que luego se convierte en desinformación o sobreinformación y hasta recomposición, podría estar haciendo en la población más estragos que el propio virus.

…

Veamos, mientras es un hecho que el asunto se agrava, porque no parece una casualidad que hoy se anuncie la muerte de las dos primeras embarazadas (¿cómo pudieron contagiarse?); el deceso del Director de Urgencias del Hospital “La Perla” de Neza; el contagio de 17 militares, 9 policías; tres nosocomios del IMSS con infección grupal, y más, la información oficial, y la extraoficial o “fake news”, rebota por todos lados.

…

Estábamos en que las pruebas rápidas PCR no sirven para nada (según López-Gatell), pero se acaban de repartir en los estados 300 mil para aplicarse, de 560 mil en total.

…

Que los cubrebocas son inútiles, pero ya al menos cuatro entidades decretaron su uso obligatorio; que los túneles sanitizantes trajeron esperanza, y ahora resulta que es “dinero tirado” a la basura.

…

Que “Centinela” nos acerca mucho a la realidad, y nos induce a “no asumir que lo que no se ve no existe”, pero preferimos el lado “light” de la tragedia.

…

Que a algunos malosos (estos sí, malosos, malosos), se les ocurrió lanzar por redes sociales un “fake” aviso de “Toque de Queda”, y ahí tienen a Jesús Ramírez, Jefe de Comunicación de Palacio Nacional, desmintiendo la “nota”.

…

Así las cosas, no es porque hoy sea Viernes Santo, pero que en las próximas semanas no broten muchos Poncios Pilatos, y que Dios nos agarre confesados.