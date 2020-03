Esteban y la reverencia de Moctezuma

Algunos malosos no pueden escuchar “Coronavirus” porque comienzan a toser. Es mala broma, pero, además, ante una pandemia ni chancear es bueno, y menos como lo hicieron este miércoles quienes apenas Esteban Moctezuma recomendó ya no saludar de mano y beso, sino con el puño en el corazón y una reverencia, y rápido sacaron su presunta ascendencia mexica.

Por aquello de la mano en el corazón y la reverencia, aseguran que el Secretario de Educación seguramente no debió indagar mucho sobre cómo suplir los “besos y abrazos” tan recomendados en al 4T, solo acordarse del gran tlatoani Moctezuma Xocoyotzin.

En realidad, la opción del titular de la SEP a maestros, estudiantes y padres de familia para evitar contagios del “Covid-19”, es más bien un acto de respeto popular, y hasta sin “Coronavirus”, en países de Oriente y África, donde la ceremonia va ligada a aspectos cuasi religiosos.

Pero si de evitar, al parecer, la inevitable epidemia en México se trata, hasta saludarnos con los pies es aceptable.

‘HIPÓCRITAS’, ‘LAMBISCONES’… A PORFIRIO LE SALE LO MUÑOZ LEDO

Después de afirmar que en la Cámara de Diputados hay cosas misteriosas (“alguien diría que fantasmas”) porque por tercera ocasión hicieron el feo a una propuesta suya, Porfirio Muñoz Ledo desahogó su frustración.

Corría la discusión en lo particular de la reforma al Artículo 4 de la Constitución, en la que se establecen como obligatorios los derechos a los programas sociales, incluyendo becas y pensiones, cuando el ex presidente de la Mesa Directiva propuso una reserva para que se estableciera de dónde provendrían los recursos para tal efecto.

Su moción fue rechazada y a Muñoz Ledo le salió lo Porfirio. “Se tomó la votación de mi reserva y resulta que tuvo una enorme mayoría en contra. He hablado con todos mi compañeros y dicen que votaron a favor, particularmente los de mi partido”, restregó.

A su estilo, añadió: “(Después) tengo la información de que solo tres votaron a favor. No es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T”.

Abreviando, les llamó infames, émulos, lambiscones e hipócritas. No se sabe quién soporta a quién, pero mientras sigan dándole armas, el diputado más entero de Morena estará en su mero mole, es decir, Porfirio continuará siendo Muñoz Ledo.

OLGA, ¿DÓNDE ESTABAS?

Solo esperemos que Olga Sánchez Cordero no esté adelantando secretos de Estado y, mucho menos, usurpando funciones. Porque resulta que por la mañana de este miércoles, el Presidente López Obrador evadió el tema de José Antonio Yépez, “El Marro”, aunque habló de Guanajuato.

Pero la Secretaria de Gobernación, al ser cuestionada, por la tarde, por reporteros, dijo sin cortapisas, y con una fluidez irreconocible, que el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima está “cercado y debilitado”, pero, además, descartó que a delincuentes como él se les pueda tratar con “besos y abrazos”, como ha sugerido López Obrador.

La verdad, muchos hasta desconocieron a Sánchez Cordero porque casi casi la vieron como la Secretaria que esperaban desde inicio de la administración. La duda está en si lo que dijo no le correspondía hacerlo a Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad. O si, de plano, hasta las trancas presidenciales se brincó.

Veremos y diremos.