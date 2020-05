Entre lo (que dicen) que viene y los números de López-Gatell

Entonces, hay dos noticias, una buena y una mala. La primera es que según las predicciones y cifras del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el 10-12 de mayo estaremos bajando la cuesta del Covid-19.

…

La segunda, que el peligro no pasa todavía, pues de aquí al “pico”, y en el primer nivel del descenso, los contagios serán al por mayor. Es decir, que debemos esperar la victoria sobre el SARS-coV-2, pero no cantarla.

…

Por otro lado, deberíamos ya creer en el trabajo de López-Gatell. En la última semana ha sido incansable en demostrarnos que después de todo, el sistema “Centinela” solo nos confundió, pero para efectos, y así debió haber quedado, de estudios científicos o de Salud, es indispensable.

…

Pero, más aún, en los últimos cuatro o cinco días, su empeño se ha centrado en hacernos ver que, aunque vengan unas dos o tres semanas, máximo, de casos lamentables, estamos en el umbral de la esperanza.

…

Y quizá no seamos los únicos, casi todo el panorama de América Latina es muy, pero muy, parecido. El proceso de la pandemia, con las medidas mínimas, como se aplicaron aquí y, hay que decirlo, incluso con mucha desobediencia de la gente, es disolvente.

…

De hecho, cada gobierno, de cada país, se va a colgar la medalla de salvador ciudadano, en la medida en que lo considere. Caso aparte el de Estados Unidos, con el golpe severo a su Presidente Donald Trump. Porque sus deficiencias de salud personal, no institucional, muchos las conocemos. ¿O necesitamos recordarlas?

Y POR ESO TRUMP SE LA JUEGA…

¿A qué le tira Donald Trump, cuando, desesperado y con gafas de protección de impacto profesional, afirma que por encima de que “habrá más muerte” en Estados Unidos, “pienso que vamos muy bien con el tema de las vacunas pero, con o sin vacuna, el virus pasará y todo volverá a la normalidad”?

…

Cuando por arriba de ser el país con más contagios y muertes en el mundo por Covid-19, pregunta y se responde: “¿Habrá más personas afectadas? Sí ¿Algunos serán severamente afectados? Sí…Pero debemos reabrir nuestro país y lo tenemos que hacer pronto”.

…

Se debe en parte a lo que mencionamos como insistencia de López-Gatell. Pero también a lo que él mismo considera (porque tampoco es “sabelotodo”, y tiene su propio “consejo de científicos”): La emergencia pasará aun si no se tienen todavía una vacuna que contrarreste los efectos del Covid-19.

…

En este espacio cabe aquella mención que hizo el ¡Secretario de Hacienda!, Arturo Herrera en una entrevista a El País la semana pasada, sobre que al pasar a la Fase 3, “se van a empezar a dar esta inmunidad de rebaño donde hay un porcentaje ya muy alto de la población que le dio, incluso muchos sin que se den”.

…

“Lo que mata a la pandemia no es que se están evitando los contagios, sino que ya se dieron suficientes contagios en un monto tan alto que ya no hay forma de pasarlos porque ya les dio”. ¡Ah, bárbaro! Y lo mejor es que es cierto.

…

Quizá por esto Trump ya anunció que al iniciar la Fase 2, pero de reapertura, ésta incluirá la desintegración del equipo de respuesta de la Casa Blanca ante el coronavirus, encabezado por los doctores Anthony Fauci y Deborah Brix, es decir, sus Lópezgatelles.

…

Y no dudemos que por ahí venga el anuncio de hace unos días del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que en México el 17 de mayo inicia la reapertura, que el 18 va la industria automotriz y la de autopartes, y que se continúa el 1 de junio. Bueno, el que manda, manda.

UNO TIENE UN CORAZÓN QUE NO ES BODEGA, Y EL OTRO NO ES MUDO

Este martes en la susodicha clase de Liberalismo, bastante parecida al Neoliberalismo, López Obrador volvió a repetir, con ganas de que alguien le diga que ya haga la consulta, que solo bajo la solicitud del pueblo sabio se enjuiciará a los ex Presidentes de la República.

…

Pronto, Felipe Calderón, que no es mudo, y sabrá Dios si su pecho sea o no bodega, fue al grano:

…

“Señor Presidente (López Obrador), agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos.

…

“Y una sugerencia respetuosa: Concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor del México moderno. Lo necesitamos ahí. Dígale a sus estrategas que dejen de distraer a la opinión pública conmigo”.

…

¡Ja! Eso cala más que estar duro y dale con una consulta… Y, además, calienta…