¿En México, 70,000 muertos? Jodidos otros países…

Al más puro estilo lopezgatelleano (aunque ya no se sabe quién influencia a quién), el Presidente Andrés Manuel López Obrador casi celebra que México solo acumule la espantosa suma de 70,000 muertos por Covid-19.

…

“Esta pandemia (de Covid-19) que azota a todo el mundo, a nosotros nos está tratando mejor…”, expresó el Mandatario federal, en una actitud que ni el más flaco superhéroe se atrevería a tomar ante la monstruosa cifra de fallecimientos.

…

Quizá el Presidente olvida, o nunca atendió, la alerta lanzada el 4 de junio por su científico favorito cuando advirtió que México podría alcanzar 60,000 muertos, lo que sería un “escenario muy catastrófico”.

…

López Obrador repitió que no le gustan las comparaciones con otros países, como si el admitir una responsabilidad lo determinara 10,000 muertos más o 5,000 menos. El caso es que en México sumamos 70,000 decesos y contando.

…

Imagine usted -hagamos el ejercicio nuevamente-, 500 muertos. ¿Le parecen pocos o muchos? Ahora imagine 1,000… 5,000. ¿Cuántos le parecen 20,000? Ahora agregue 50,000 más (¡50,000!). Nos da 70,000.

…

Al inverso de lo que dijo López Obrador no es que la pandemia no esté tratando mejor, sino lo peor que el gobierno, en franca ofensa, está tratando a los sabios…

COSCORRÓN A GATELL SOBRE INFODEMIA Y LAS MASCARILLAS

Obviamente la invitación a la conferencia vespertina de Giancarlo Summa, director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, era para reforzar lo que el doctor Hugo López-Gatell ha considerado desinformación sobre su información, que le llaman Infodemia.

…

Pero al abordar el tema de la multiplicación de informaciones falsas, Summa mencionó algo muy cierto, y que al escucharlo, López-Gatell hizo como que la Virgen le hablaba.

…

“Hay personas”, expresó el representante de la IONU, “que están afirmando cosas que no son verdaderas, por ignorancia, por no saber o por no conocer…

…

“Pero hay también campañas bien organizadas que distribuyen mensajes que son evidentemente falsos… Mensajes que acostumbran ser los mismos, por ejemplo, contra el uso de las mascarillas (¡sopas!) o contra las medidas de distanciamiento social (¡re-sopas!)”.

…

Hasta donde sabemos, por más increíble que parezca, López-Gatell era el único que se oponía al uso de cubrebocas, aun siendo el encargado de contener la pandemia.

..

Y sobre el “distanciamiento social” (confinamiento), pues la pelotita le cayó al Presidente con aquello de “no dejen de salir, salgan a comer con la familia”. ¿Será que el Gobierno Federal le ha atizado bien y bonito a eso de la Infodemia?

PABLO GÓMEZ A TAIBO II: ‘ERES INMIGRANTE POLÍTICO’

Así andan las controversias entre morenistas. Esta vez no fue John Ackerman contra Ricardo Monreal, u otras conocidas.

…

Ahora, y cómo no, el diputado federal por Morena Pablo Gómez criticó al escritor Paco Ignacio Taibo II por sugerir a Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín “quedarse en sus esquinas o cambiar de país”.

…

Todo a partir de las respuestas que Krauze y Aguilar Camín dieron a las afirmaciones del Presidente López Obrador de que las revistas “Letras Libres” y “Nexos”, dirigidas respectivamente por ellos, fueron privilegiadas en sexenios anteriores.

…

“Discrepo de Paco Taibo cuando insta a Enrique Krauze y a Aguilar Camín a arrinconarse o abandonar el país. Mucho menos por ser él mismo un inmigrante político. Nadie debe ser conminado a abandonar México, sino a ejercer sus libertades”, dijo el destacado militante de Izquierda-Izquierda.

…

La misma Izquierda lo sabe. Hay cosas en las que no funciona aquello de “se las metimos doblada, camaradas”. O, como dice, Gómez, ¿los que huyeron del franquismo en qué condiciones lo hicieron?