El ultraconservador Trump hace a AMLO romper juramento

Quién lo iba a creer, pero a veces aunque se presuma de terco, no cobarde, y otras banalidades, no hay más que ser obedientes. Y es que tanto insistió Andrés Manuel López Obrador en que no viajaría al extranjero -porque “la mejor política exterior es la interior”-, que cedió con quien menos pensamos.

…

Hace dos meses, el Presidente todavía lo descartaba, pero hace una semana, cuando Donald Trump dijo que pronto lo esperaba por allá, ya no hubo más remedio.

…

¿Cómo armar el viaje sin que parezca lo que todo mundo afirma que parecerá? Rodeándolo del halo del nuevo tratado comercial. ¡Y a defenderse de las insinuaciones!

…

Por ahí algunos malosos creen que el mayor riesgo para AMLO es lo que Trump dirá después de la reunión, con o sin Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá. Qué tanto y de qué forma hablará de México en plena campaña. Si cambia el tono aquel que tuvo cuando el Presidente era Enrique Peña Nieto, es ganancia.

…

Por lo pronto, López Obrador dijo este lunes que el Presidente de EU ha sido muy respetuoso con él y con México. Cumpliendo sus caprichos, pues claro.

…

Pero para que no pensemos locuras, nos tranquilizó diciendo que no tiene problemas de conciencia y, mucho menos, es un “vendepatria”. Pero de que va, va.

LA MANITA DE IRMA ERÉNDIRA A SANJUANA MARTÍNEZ

En medio del lío sindical que tiene en “stop” la agencia de noticias del Estado Mexicano, Notimex, la Secretaría de la Función Pública, que dirige Irma Eréndira Sandoval, busca su reactivación alegando que es una “dependencia esencial”.

…

¿Dónde habremos escuchado esto? Ah, en la epidemia de Covid-19. El asunto es que en la huelga no tiene nada que ver el nuevo coronavirus, por aquello de “actividad esencial”.

…

La propia empresa, cuya Directora es Sanjuana Martínez, en una nota-aviso, redactó: “Respecto al paro de labores que sufre la agencia, la Secretaría de la Función Pública, a través del comisario Manuel Peralta, solicitó la reanudación de las mismas…

…

“Toda vez que Notimex es una dependencia esencial para brindar información a la sociedad y eso es una obligación del Estado mexicano”.

…

Lo que está en juego, suponemos, son derechos laborales no sanitarios, como lo debe saber Luisa María Calderón, Secretaria del Trabajo. Pero, bueno, por si las moscas, mejor usar el tapabocas.

MUÑOZ LEDO ADVIERTE DE LEYES NEOLIBERALES EN EL T-MEC

Ya lo habían advertido algunos malosos, López Obrador hará pasillo al líder mundial más conservador del mundo, sin que esta vez valga su frase de “sin medias tintas”.

…

Por encima de eso, no un maloso, sino un aguerrido Porfirio Muñoz Ledo vuelve a tomar la regla contra sus compañeros de Morena y les advierte:

…

“Entre las leyes asociadas al T-MEC (que se revisan en la Comisión Permanente) hay una de propiedad industrial y otra de derechos de autor… (que) son profundamente neoliberales, brutalmente neoliberales”.

…

“Está la ley de especies vegetales, esa es más neoliberal todavía, en todas se favorece a las grandes empresas en detrimento de los creadores y productores”, puntualizó.

…

Qué más da, si aquello de que “o estás con la ‘Cuarta Transformación’ o contra ella” es doméstico. Lo demás es lo demás.