El último ‘X file’: ¿Maussan al lado de López-Gatell?

Cómo estará de grave en Estados Unidos el asunto del “Coronavirus” que el gobierno de Donald Trump ha decidido liberar documentos, desclasificados desde 1978, ¡sobre los OVNIS!, para ver si con ello los estadounidenses (y los habitantes de la Tierra) se encierran más tiempo en sus casas.

Todos sabemos que el caso de los Objetos Voladores no Identificados ha sido siempre, uno de los mayores “ultra súper secretos” de Estados Unidos, aun cuando fuera de la CIA y de quienes mantienen los expedientes bajo custodia federal, hay quienes ya han aportado, entre realidad y fantasía, mucha más información.

Una de esas personas, en México, es Jaime Maussan, continuador en el oficio de Pedro Ferriz Santa Cruz, el señor aquel de “Un mundo nos vigila”. El intento mediático de EU para logar la cuarentena es fuerte, aunque respecto a la ciencia ficción (¿los son los OVNIS?) muchas series televisivas han hecho dejar atrás cualquier sorpresa de los ufólogos.

La CIA afirma que los expedientes que podrán consultarse “tanto escépticos como creyentes los encontrarán muy interesantes”. Son 10 documentos basados en investigaciones realizadas desde finales de la década de 1940 hasta 1950; cinco de ellos son “para creyentes de los OVNIS” y cinco “para los escépticos”.

Si el asunto funciona y es el imán que faltaba para atraer a los ciudadanos a permanecer en sus casas, pues ya estaría hecho el tiro para sentar en las conferencias “nocheras” a Jaime Maussan al lado de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Además, seguramente, sobre la pandemia de Covid-19, el Gobierno Federal ya tendrá sus propios “X Files”.

EL CRIMEN ORGANIZADO NO SE PONE EN CUARENTENA

Será el sereno, y será el “Coronavirus”, pero en México la “enfermedad” que nos acosa desde hace década y media sigue esparciéndose, sin que el Gobierno Federal encuentre la vacuna para desterrarla.

Aun con puntos de referencia distintos y con polos lejanos (de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por corrupción, hasta Alfonso Durazo, actual Secretario de Seguridad nacional) podemos decir que la “ciencia” oficial ha sido vulnerable a la fuerza de los cárteles de la droga y otros grupos civiles armados.

A finales de febrero, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció el primer infectado de Covid-19, y estableció la conferencia nocturna para informar sobre el desarrollo de la epidemia, todo indicaba que el crimen organizado se replegaba en sus aposentos, guardando la “sana distancia”, y por fin tendríamos semanas sin balazos, aunque no con muchos besos y abrazos.

Triste y cruel realidad, pues llegó marzo, y Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán dieron “otros datos”. Ataques a bares, comercios, quema de vehículos, narco-bloqueos, enfrentamientos y ejecuciones terminaron por sumar 2 mil 585 homicidios dolosos, convirtiendo el mes de la Primavera (claro, y el del natalicio de Benito Juárez) en el más violento de los 16 que lleva en el gobierno la “Cuarta Transformación”.

Según la Comisión Nacional de Seguridad, en promedio, mataron a 83 personas por día. De confirmarse los datos, la violencia en México es más letal que hasta dos o tres virus chinos juntos. Y ante ella, los únicos que se colocan tapabocas son las autoridades encargadas de combatirla, porque los ciudadanos, ni con escafandra de acero.

ECHEVARRÍA GARCÍA Y SU “EFECTO CUCARACHA” CONTRA ENRIQUE ALFARO

Como calificara el Presidente López Obrador a los “conservadores”, a algunos la epidemia los trae como “desquiciados”. Cosa de ver y analizar el arranque segregativo de Antonio Echevarría García, Gobernador de Nayarit, contra sus vecinos de Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro.

En un video grabado en días pasados, el mandatario estatal nayarita, cual letal virus, se echó a la yugular de los jaliscienses: “Se nos están viniendo, qué bueno, siempre son bienvenidos, pero por ahora esa gente irresponsable que tiene el Covid, que se vino a Nayarit, no tienen madre”.

Según Echevarría García, una autoridad del estado vecino (¿desleal a Alfaro?) “me llamó muy preocupado, muy responsable”, y me dijo: ‘Toño, son chingaderas que esta gente irresponsable vaya para allá a llevarte este bicho”.

El gober nayarita afirmó que los jaliscienses van, por ejemplo, a Bahía de Banderas, a encerrarse huyendo del “Coronavirus”. Ante ello pidió a sus gobernados no atender ni relacionarse con nadie de Jalisco, y a la Policía hacer rondines. Pero también ordenó cerrar las casas club y las piscinas colectivas.

Compungido, Echevarría García advirtió: “Sé dónde están instalados (los supuestos jaliscienses contagiados), no quiero decir nombres para no quemarlos, porque no es mi estilo, pero la Policía hará lo propio”. Pues mire, hasta ahorita nadie ha dicho que Nayarit ya es territorio independiente, separado de la República. ¿O qué bicho le picó a Echevarría García?