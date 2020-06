El presuntuoso agradecimiento de Trump a AMLO

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador todavía duda de viajar a Washington para una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump, éste ya lo comprometió durante su visita a Yuma, Arizona.

Conociendo a Trump y sus grandes muestras de amistad, como amenazar a México con imponer aranceles a todos los productos nacionales si no frenaba la migración centroamericana, quizá la resistencia a visitar la Casa Blanca por parte de López Obrador no sea tanto que no le gusta viajar al extranjero.

Y es que con comentarios como los hechos este martes por Trump, en el sentido de dar las gracias a su contraparte mexicana por los “28 mil soldados desplegados en la frontera para evitar el cruce de gente”, así como de ensalzar su Muro que “detuvo todo, hasta el covid”, como que las ganas de ir se quitan.

Además de dar las gracias a López Obrador, lo calificó de “buen tipo” y dijo que él cree que pronto “vendrá a la Casa Blanca”. No vaya a ser que de regreso, el Mandatario federal mexicano en lugar de cargar con abrazos, retorne con una maleta llena de nuevas tareas, so pena de pensar en quien sabe cuántos aranceles más.

ENTRE EL CASCO POR EL SISMO, Y EL CUBREBOCAS POR EL COVID

Tal vez la comparación es un poco extrema, pero los malosos, pensando en que por fortuna el fuerte sismo de este martes, de 7.5 grados en la escala de Richter, no produjo un saldo catastrófico, aunque sí la lamentable pérdida de seis vidas en Oaxaca, valoraron el sentido de colocarse un casco casi como usar cubrebocas.

¿Hay utilidad o no? Es un hecho que a poca gente le da por protegerse la cabeza de cualquier golpe ante un temblor, cuando ya mucha utiliza más el tapabocas -en la CDMX ante la insistencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Además, el momento de reacción ante un sismo es instantáneo y a veces ni de los zapatos se acuerda uno. La tarde de este 23 de junio, sin embargo, Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina sobre el Covid-19, sí recomendó que durante la evacuación ante una alerta sísmica debe procurarse salir con cubrebocas.

Es claro que la naturaleza ha ido cambiando el parecer del subsecretario de Salud sobre la utilidad del instrumento que desde el inicio de la pandemia no lo puede ver ni en pintura.

Los malosos afirman que ya para completar el cuadro, o la escafandra, ante lo que asemeja jinetes del apocalipsis, al casco y al cubrebocas se añada un chaleco antibalas por aquello de que las masacres masivas no paran en el país.

Y si de cubrirse al 100 por ciento se trata, pues hasta unas botas de hule por aquello de que nos vuelva a sorprender otra macro granizada como la de hace una semana. Consejos son consejos.

LÓPEZ-GATELL, EL REY DE LOS MEMES

Después del gran susto por el sismo, llegaron los memes. Uno de ellos, Hugo López-Gatell lo tomó con buen humor: “Como todos salieron de casa, se reinicia la cuarentena”.

Con su temple y sonrisa de siempre, dijo: “Claro que no se reinicia la cuarentena, es la gran imaginación de las redes sociales y de quienes, con mucha gracia, fabrican los memes”.

De lo que quizá no se había dado cuenta el doctor era que, en una sola tarde, se había convertido en el rey de los memes, lo que demuestra es que es todo un personaje.

Seguro le platicaron el de “7.5 grados en la escala de Richter”… “1.5 grados en la escala de Gatell”. O el de que “Gatell afirma que el sismo fue importado”.

O de que “se estima un pico nuevo (de la epidemia) por haber salido de casa durante la alarma sísmica”. O el de locura: “Quedarme en casa por el Covid… Salir de casa por el temblor”.

Pero no podía falta la referencia cuartatransformadora: “El Presidente pide la desaparición del Instituto Sismológico Nacional”. En fin, secuelas de un trauma más.