El Presidente dobla la apuesta sobre el crecimiento económico

Aunque se afirme que en ocasiones el más chimuelo masca riel, o el más pelón se hace trenzas, se nos hace muy ojón para paloma eso que dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador de que por encima de la calamidad mundial, la economía mexicana crecerá porque crecerá.

El Mandatario federal no solo volvió a “mandar al diablo” las expectativas de la Secretaría de Hacienda, es decir, de Arturo Herrera, titular de la misma, sino que, además, agárrense de donde puedan, presumió que esta pandemia de “Coronavirus” nos vino “como anillo al dedo” para afianzar el proceso de la transformación.

“¡A ver, a ver!”, diría Esteban Moctezuma, “que pase Andy al pizarrón”. Y no es una regla de 3 simple, eh:

Si todo el 2019, el Presidente se la pasó rechazando cualquier pronóstico por debajo de lo que prometió en campaña y en el arranque de su gestión, y mes tras mes lo fue modificando hasta decir que lo que importaba no era el crecimiento, “sino el desarrollo”, para cerrar, finalmente, en negativo… ¡Y sin pandemia de “Coronavirus”!, pues se baja el cero y no contiene.

Esta vez, va doble contra sencillo. Aludiendo que no existe la “normalidad económica” y “todo está alterado”, López Obrador aventó al basurero el pronóstico de la SHCP (lástima que no sea reporte “científico”) y casi dio como error que el PIB vaya a terminar el 2020 entre -3.9 a 0.1%.

¿Qué necesita el Presidente para creerle a Hacienda? Pues que así como la declaración de Emergencia Nacional Sanitaria la hizo Marcelo Ebrard y no Olga Sánchez Cordero, que el pronóstico de crecimiento lo dé Hugo López-Gatell y no Herrera.

¡PAPAS!.. Y CALIENTES: QUE ‘EL CHAPO’ ORDENA PROTEGER A AMLO

Si el fugaz saludo a doña María Consuelo Loera casi provoca granizo, la declaración del abogado de la familia de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán, José Luis González Meza, va a hacer que llueva lumbre.

La exclusiva se la llevó Azucena Uresti, en su espacio de radio en Grupo Fórmula: “Que nadie toque al Presidente (Andrés Manuel López Obrador). Cuantas veces vaya a Sinaloa, el Presidente va a estar protegido”, afirmó González Meza al aire y para que todo mundo lo escuchara. “Esa es la instrucción, no atacarlo jamás”, aseguró.

González Meza, además de calificar al Presidente de ser “un tipazo”, dijo que su actitud “es humanitaria y cristiana”. Y se quejó que su cliente fue extraditado ilegalmente y pidió que sea repatriado.

Será el sereno, pero todo indica que la relación está o va muy bien. El problema es que luego hay malosos que comienzan a atar cabos, fechas, “culiacanazos”. Ya ven cómo son…

SÁNCHEZ CORDERO… HABLANDO DE ‘MEZQUINDADES’

Si algo está claro es que el librito se sigue al pie de la letra en la 4T. En la “mañanera” se pide una tregua entre el Jefe del Ejecutivo y sus adversarios, y al minuto el Presidente los vuelve a agarrar a pedradas, y al toro día, y al otro, y al otro…

Pues este jueves, durante la Cuarta Reunión de Estrategias contra las Violencias de Género, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que ante la situación que vive el país, “no es momento ni de grillas, ni de confrontaciones, ni de mezquindades”.

“¡Perfeeecto!”, se escuchó una voz entre el honorable. El caso es que, ya para terminar, la titular de Segob echó flores al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien, en su lugar, leyó el miércoles el decreto de Emergencia Nacional Sanitaria.

“¡Perfeeecto!”, se volvió a escuchó la misma voz entre el honorable. Y destacó que Ebrard adquirió experiencia cuando la pandemia de la Influenza “porcina” porque fungió como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Peeero, la Secretaria de Gobernación ni una letra mencionó de que aquella otrora situación, también de emergencia, la encabezó F-e-l-i-p-e- C-a-l-d-e-r-ó-n.

Bueno, es que hay de mezquindades a mezquindades, tal vez dependiendo del virus…