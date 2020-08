El “pico” de la OPS contra los ex “picos” de López-Gatell

¿O será puro “pico”? Este martes, la Organización Panamericana de la Salud reiteró lo que pronosticó el 30 de junio pasado, cuando hizo un resumen de la situación en América sobre la pandemia de Covid-19: México alcanzará su “pico” en agosto.

En aquella ocasión, el doctor Hugo López-Gatell dijo que estaba de acuerdo con la OPS en cuanto a los muertos que alcanzaría el continente, pero que sus pronósticos sobre el “pico” en México no los cambiaba. ¿Qué había dicho el subsecretario de Salud que no aceptaba del organismo internacional?

1 de mayo: “¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia?, habíamos dicho que sería entre el 8 y 10 de mayo, si fuéramos muy puntuales, será el 6 de mayo. Nos falta una semana para llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender la curva”.

5 de mayo: El “pico” de la epidemia se alcanzará el 8 y no el 6 de mayo debido al aplanamiento de la curva. “Al recorrerse el pico, se recorre también la cantidad de casos”.

Pero como maldición, los muertos y los casos no se detenían ni por sana distancia, ni por curvas que bajan y suben, y suben y bajan; ni por “fuerza moral” de ninguna especie.

5 de junio (un mes después): “Si no lo recuerdo mal, hablamos de 8 de mayo, 6, 8 de mayo, como las fechas donde ocurriría el punto máximo, el acmé, el ‘pico’, la cresta… el cenit, y nos referimos a la curva del Valle de México (?)… Esa fue la predicción y eso fue lo que ocurrió, de hecho, el 7 de mayo es cuando alcanzó su momento máximo”. Falló y mintió.

11 de junio: “Empezamos en febrero, terminaremos en octubre y podríamos decir que a mitad de junio estaremos a la mitad del conjunto de curvas epidémicas”. Ese día, México reportaba 129,000 casos confirmados y 15,357 muertos (hoy registramos 449,961 enfermos y 48,869 fallecimientos).

En casi todo julio se le olvidaron los “picos” y las “curvas” porque inventó un nuevo juguete, el “semáforo”. Hace dos semanas volvió a las segundas, pero las alocó (suben, bajan; bajan, suben; resuben y rebajan). Si la situación ha mejorado, por ejemplo, en la Ciudad de México ha sido por el gran y laborioso trabajo de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Desde aquel 1 de mayo han pasado tres meses. Los fallecimientos y los casos confirmados han aumentado en un 250 por ciento. ¿Por qué López-Gatell contradijo a finales de junio a la OPS? Ha prorrogado, una y otra, y otra, vez sus pronósticos. Sus mesetas ya son altiplanicies, sus curvas rebotan.

A estas alturas y con tanto muerto, lo único “aplanado” son sus repetitivas e increíbles explicaciones.

LO BUENO ES QUE LA CNTE ES ALIADA DEL PRESIDENTE

El “mal llamado regreso a clases”, diría la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora que difiere del plan “maestro” para retomar le educación de niñas, niños y jóvenes en el país en medio de la epidemia de Covid-19.

Ocurre que ante el anuncio del retorno a clases el 24 de agosto, con la ayuda de cuatro televisoras, resultó más amigable el sindicato (SNTE) que quienes se dicen aliados del Presidente.

Mientras el SNTE, dirigido por Alfonso Cepeda, hizo público su respaldo al plan para volver a la actividad educativa, porque se ve difícil otro, la Coordinadora acusó que no tiene el apoyo del magisterio, que es excluyente, que no es integral, y que rechazan que incluyan al monopolio de Televisa.

Pero no es todo, ver para creer, la CNTE ahora sale en defensa de las niñas y niños que pueden quedarse sin instrucción, como los que padecen discapacidades: los que, por una u otra razón, no se integrarán al plan, o los que están marginados por no contar con televisión.

Cuando quien, durante meses, dejó sin instrucción a millones de niños fue precisamente la Coordinadora, porque era candil de la calle, oscuridad de la escuela.

EL EJÉRCITO, ¿OTRO ENCARGO PRESIDENCIAL?

A más de uno sorprendió este martes la sugerencia -consejo, advertencia, o lo que parezca- del General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa, a “autoridades de procuración de justicia, a los jueces, tanto de nivel estatal como federal”.

Dos días después de la detención de José Antonio Yépez, “El Marro”, durante la “mañanera” celebrada en Tepic, Nayarit, el titular de la Sedena pidió “pues que cumplan con la responsabilidad que les toca en estos momentos”.

El General destacó el “trabajo de gran esfuerzo” del personal militar y las fuerzas de seguridad del estado, así como el tiempo invertido y el riesgo (en la búsqueda, ubicación y detención de “El Marro”).

Y pidió que todo ese esfuerzo se refleje en la labor que tengan que hacer ahora las autoridades judiciales y los jueces. Ya, el verdadero Cuarto Poder (¿o el tercero?).