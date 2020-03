El “Morenavirus” que hace estragos en el partido de AMLO

Por ahí dicen que si la enfermedad continúa en el partido que creó Andrés Manuel López Obrador, habrá la necesidad de que el doctor Hugo López-Gatell ordene que se le dé seguimiento al ADN del “Morenavirus” para determinar su genoma, y saber de qué carajos se infectaron sus militantes de primera línea.

O, más claro, saber qué mosca les picó. Porque ahora que ya hasta el Trife les palomeó su congreso extraordinario del 26 de enero, dio el espaldarazo a Alfonso Ramírez Cuéllar, y hasta éste y Yeidckol Polevnsky se dieron beso y abrazo, ahora la discrepancia es ¡el método para ir a la elección interna!

Y vaya que es un desgarriate, porque ahora con la nueva manzana de la discordia, Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional, advierte que la mejor vía es la votación de las bases mediante asambleas distritales.

Por el otro lado, Yeidckol y Alejandro Rojas, mantienen su apoyo al método de encuestas que, por cierto, sorprendentemente, es el que sugiere, y hasta intenta imponer el Trife, pero que, además, fue el que propuso el mero mero pelotero.

Luján afirma que debe defenderse el Estatuto del partido y no permitir una intromisión del Tribunal Electoral. Por cierto, que quien no apareció fue Mario Delgado, y se preguntan si no estará en cuarentena.

Total que parece ser que ya casi encontraron la raíz del problema: Todo es resultado de una antigua cepa llamada “Perredevirus”.

BARBOSA Y LAS BATAS BLANCAS

El gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa, debería acelerar resoluciones al caso de los jóvenes universitarios asesinados hace poco más de una semana en Huejotzingo, para restarle fuerza a la ira social que toma fuerza.

Como militante de Izquierda, Barbosa sabe que un movimiento estudiantil que suma apoyos a nivel nacional se torna peligroso.

Y eso es lo que están sumando los muchachos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, luego de los reprobables sucesos que incluyeron a dos jóvenes colombianos.

Para muestra, este lunes, a un contingente que se manifestó en la Ciudad de México, y llegó hasta Palacio Nacional, se unieron jóvenes estudiantes de Medicina de la UNAM y el Politécnico.

Durante el día, la Universidad Veracruzana anunció también que se sumaba a la protesta por los crímenes de Ximena, Antonio y Javier.

El punto es evitar la gravitación de las manifestaciones, es decir, que unas atraigan a otras, sumando centros educativos y universidades. Porque a esas alturas, como casi comienza a verse, el problema deja de ser local, y de Barbosa se traslada a territorio federal.

Y para qué endosar al Presidente un pendiente más.

AYOTZINAPA, CREANDO SUS PROPIAS ‘VERDADES HISTÓRICAS’

Resulta que el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en 2014, sigue creando tentáculos y verdades (no sabemos si históricas), antes de llegar a la única y verdadera que exigen los padres de los muchachos.

Este lunes, los familiares de los normalistas acudieron a la Secretaría de Gobernación a insistir en castigar a los responsables de la agresión policiaca hace dos semanas en Tuxtla Gutiérrez, donde también resultaron lesionados estudiantes de la Escuela Normal de Mactumatzá.

El asunto está en que ambos hechos, el de hace casi seis años, como el de Tuxtla, se dieron en territorio supuestamente amigo para las causas de los normalistas.

Además, los padres de los jóvenes desaparecidos detallaron los puntos para el próximo encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador que será el 5 de marzo.

Por cierto, que será la quinta reunión privada, pero las resoluciones se quedan así, en privado, porque poco se conoce después sobre el curso de la investigación de hechos que incumben a todo el país.

¿Será que por más vueltas y vueltas que dan al trágico asunto no encuentran la cuadratura al círculo? Pero si tan claro que se vio todo el día de los hechos.