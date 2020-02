Donald Trump es estos días el Presidente más “feliz, feliz, feliz”, luego de ganarle la partida a los demócratas en el juicio que le siguió el Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana.

La suerte de Trump estaba echada desde hace meses, pues los demócratas que dominan la Cámara de Representantes, no lo hacen en la Cámara Alta donde se tomó la última palabra.

Cruzando la frontera sur de EU, sin embargo, otro juicio político se avecina, claro no de la misma envergadura que el de Trump, pero quizá hasta más divertido, el de Graco Ramírez, ex gobernador de Morelos, y quien concluyó su cargo con un enfrentamiento cazado con el actual mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco.

Para el “impeachment” a la mexicana a Graco el asunto ya está tamaleado en Morelos. El Congreso del Estado ya admitió el proceso. Y junto a Ramírez van también los ex secretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna, y de Contraloría, Adriana Flores Garza, por el presunto daño a las finanzas de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

La pregunta es, ¿a Graco y su gente habrá también alguna fuerza que los absuelva? Como en todo juicio político el asunto huele mal desde el inicio. Esperemos el veredicto.

AHORA SE LA RIFARÁN SIN ‘PUENTES’

Apenas soltó su nueva idea, hizo realidad el comentario con la que la apoyó: “Creo que va a generar mucha polémica”. Tal vez todavía no concluía la “mañanera” cuando ya el ex Presidente Felipe Calderón la había calificado de “gran error”.

Y es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no sabemos si porque vio ya muy agotado el tema de la rifa del avión, ahora sacó de la chistera su propuesta de eliminar los “puentes” por día de asueto en fechas conmemorativas, en donde el descanso se recorría a lunes.

Las fechas históricas importantes, dijo, deben conmemorarse y descansarse el mero día (“porque hoy que es 5 de febrero nadie se acuerda de la Constitución”). No esperaron mucho ni el ex Presidente panista, la Concanaco, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y muchos otros organismos que le sacan jugo a los asuetos prolongados, en poner el grito en el cielo, pues esos “puentes” generaban ganancia al sector turístico y, por ende, al país.

“A nombre de la ANCH-Hoteles por México”, dijo Braulio Arsuaga, presidente del organismo, a Miguel Torruco, Secretario de Turismo, “solicitamos frenar esta modificación que planea enviar el Presidente López Obrador, a fin de respaldar y salvaguardar al sector turismo, cuya actividad actualmente representa casi el 9 por ciento del Producto Interno Bruto del País y genera 3.8 millones de empleos”.

En el mismo tono se expresó José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur: “En estos días de descanso aumentan el uso de transporte foráneo, el consumo de alimentos en restaurantes y la afluencia en centros de entretenimiento y fortalecen el consumo interno y la proveeduría local”.

Para muchos, el Presidente continúa sin pedir una segunda opinión antes de lanzar la bola. Y más, afirman, cuando no es encomiable pegarle a un sector que genera divisas importantes, al contrario de otras. Tampoco sabemos si en temas de desarrollo y crecimiento funcione mucho la filosofía, por aquello que aunque genere polémica, es necesario hacerlo pues “el que no sabe de dónde viene, no va a saber a dónde va”.

EL NOVELESCO EMBROLLO DE MORENA

Por si alguien lo dudaba, Morena se ha convertido en el monstruo de dos cabezas. Cuestión de echarle un vistazo ahora a la postura del Instituto Nacional Electoral que reconoce como “secretaria general en funciones de presidenta nacional” a Yeidckol Polevnsky.

Sin embargo, frente a ella tiene a Alfonso Ramírez Cuéllar que fue electo presidente nacional interino, en un congreso al que convocó Bertha Luján y se realizó el 26 de enero.

¿Qué va a pasar entonces en Morena cuando Yeidckol pide un año más en su doble cargo, y Cuéllar, según las facultades otorgadas por el congreso convocará a elecciones internas dentro de tres o cuatro meses?

Bonito lío en el que meten al partido, al INE y al jefe real del partido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien lo decía Alejandro Rojas Díaz-Durán, el cuarto en discordia, quien predijo que Morena podría a llegar a tener hasta tres dirigentes al unísono. Cuestión de que en un momento dado el equipo de Luján y Ramírez elijan al “verdadero”, y entre que toma posesión se complete la tercia.

Pero ¿y si al mero mero se le ocurre echarle el ojo a quien parece más bien portado, digamos Mario Delgado? Bueno, pues el cuarto no caería mal. Total, si de lo que se trata es que Morena tenga poder. Hasta pareciera que el partido que surgió del PRD tomara al pie de la letra el comportamiento del gobierno en eso de saber enredarse.

La novela de Morena seguirá con un fin impredecible, pues en las próximas horas o días, Cuéllar (¿bajo la petición de quién?) intentará ante el INE hacer valer su figura de líder nacional interino, y demostrar que todo fue legal. Con tanto dirigente, este partido espanta.