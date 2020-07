El General sí tiene quien le escriba

Por lo regular, los fines de semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene colaboradores invitados en su conferencia matutina. Pero este jueves lo acompañó el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

…

El único tema, antes de pasar a preguntas y respuestas, fue el del retorno del avión ex presidencial. Al hablar sobre el asunto, el Presidente dijo que es el Ejército el que se hizo cargo del “manejo… y el mantenimiento (contrato en California con la empresa Boeing) de este avión”.

…

Siendo un caso de transporte y aviación, la lógica es que todo sobre la ex aeronave oficial correría a cargo de la SCT, sin embargo, desde enero el Presidente dejó en custodia de la Fuerza Aérea Mexicana el TP-01. El Ejército, ¿otra vez? Habría dicho Javier Jiménez Espriú.

…

Todo parecería que López Obrador quiso “testerear” por última vez la herida al ex titular de la SCT, que se fue desaprobando el control de las aduanas terrestres y marítimas por las Fuerzas Armadas.

…

Fuera de eso, lo que nunca supimos fue a qué invitó el Presidente al General Cresencio Sandoval a la “mañanera”, pues solo permaneció como acompañante. ¿O había alguna otra intención, digamos, de mostrar que son una “mancuerna perfecta”?

DA EL AVIÓN AL PRESIDENTE, PERO COMPRARÁ DOS CACHITOS

Aunque Javier Jiménez Espriú se va altivo del Gobierno Federal, y reiterando que seguirá siendo fiel a los propósitos de la “Cuarta Tansformación”, siempre será recordado porque hasta ahora lleva la delantera, entre colaboradores, en discrepancias con el Presidente.

…

La más sonada, aunque sin información de por medio, fue cuando ante la pregunta de “metiches” periodistas sobre la viabilidad de rifar el avión presidencial respondió: “No, no creo… yo creo que hay otras (opciones) más próximas, pero vamos a ver… Se va a subastar. Rifa es un boleto y usted se lo gana, (eso) no”.

…

Después, cuando lo enteraron que era una de las propuestas de López Obrador, reculó: “No oí (la propuesta), pero no se me había ocurrido”. Y para que no quedara duda, afirmó: “Ya le dije al señor Presidente que compro dos boletos”.

…

“¡El aviooón!.. ¡El aviooón!”…

SHEINBAUM ENFRÍA OREJAS A HERRERA

En su recomendación de este jueves sobre el instrumento de la discordia, a Claudia Sheinbaum solo le faltó decir “para tener éxito en la reapertura económica”, para ganarse una “invitación” a la conferencia matutina de Palacio Nacional.

…

Y es que, como todo mundo, bueno, al menos como el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la Jefa de Gobierno recomendó por enésima vez el uso del cubrebocas:

…

“Cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad. Nosotros creemos que el cubrebocas es algo importante…que es una herramienta importante para evitar contagios y cada uno tiene que ser responsable de su propia salud y la salud de los demás”. ¡Zas!

…

Ante la relación de Salud con Economía, hecha por el titular de la SHCP, el Presidente López Obrador dijo que “(el comentario) está muy desproporcionado”.

…

En la Ciudad de México, desde que inició la epidemia, la Jefa de Gobierno ha exhortado al uso de la mascarilla, y en gran parte, junto a muchas otras medidas, a pesar de la inmensa población, aquí sí, la epidemia se ha domado.

…

Porque se da por un hecho que evitar contagiarse y evitar contagiar es la parte medular en la “nueva normalidad”. Y en eso no solo está la salud y la economía, sino también la cultura, el deporte. Es más, hasta la Transformación.