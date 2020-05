El Ejército y la Marina a salvar… ¡a la Guardia Nacional!

Día atípico este lunes. Por vez primera desde el inicio en México de la epidemia, el 28 de febrero (aunque “desde antes ya se hacían pruebas”, afirma Hugo López-Gatell), dos noticias superan al Covid-19 que ha acaparado no solo las reuniones oficiales, sino hasta las ciudadanas.

Con base en el Decreto de creación de la Guardia Nacional publicado el 26 de marzo de 2019, el Presidente ordenó a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) participar en el combate a la inseguridad pública desde este martes y hasta marzo del 2024, es decir, hasta fin del sexenio.

Aquel decreto, en efecto establece, y fue ampliamente conocido, que permite al Presidente hacer uso de soldados y marinos en tanto la Guardia Nacional no concluya su periodo de enrolamiento e integración. Hasta ahí todo bien.

Es sospechosismo aparece cuando la orden de López Obrador de que la milicia salga a las calles se da en medio de un sinfín de crisis de las crisis de las crisis. Que también es cierto que ni el Ejército ni la Marina han dejado de hacer el trabajo que corresponde, supuestamente, a la GN. En el “culiacanazo”, que sepamos, quienes salieron raspados fueron los militares.

En fin, que el pueblo sabio y el iletrado confíen en que la Fuerzas Armadas salen a combatir al crimen organizado y no ideas ni derechos constitucionales y humanos. Nos queda claro que a los que se les pidió desde hace más de un año que “pensaran en sus mamacitas”, no lo hicieron ni este 10 de Mayo.

¡BONILLA YA QUIERE PEDIR LICENCIA!

Otro tema que hizo atípico este lunes fue el caso de la llamada “Ley Bonilla”, que seguramente venció al Covid porque ésta ya aplanó la curva.

La verdad, Jaime Bonilla o es un valiente o un verdadero demócrata digno de aplauso. Apenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación le arrimó santa cueriza -aunque suene a arreglo desde los más “machuchones”- y dijo que “no pasa nada”.

Y que hasta estaría dispuesto a solicitar licencia al cargo para sumarse a la campaña de quien sea el candidato de Morena el próximo año cuando, ahora sí, por ley, y sin mañas, deberá irse. Aunque se le aprecia el gesto.

La unanimidad de los ministros dejó tan atolondrado a Bonilla que hasta se le olvidó que Morena ya no tiene presidenta, sino presidente. ¿O a poco ahora va por una ley para tumbar a Alfonso Ramírez Cuéllar?

‘ALITO’ DEJA HASTA LA CUARENTENA

El fallo de la Suprema Corte sacó de la cuarentena hasta a “Alito”, mejor conocido como Alejandro Moreno, pero menos conocido como dirigente nacional del PRI.

Aunque mientras muchos opositores, sobre todo panistas, lanzaban piedra tras piedra contra los intentos de Jaime Bonilla de distraer a los ministros de la Corte, previo al fallo de este lunes, el PRI como que se dedicaba a cazar coronavirus o abejas asesinas.

Pero apenas se supo que el Gobernador de Baja California perdía por paliza, y que Moreno (no piensen mal) deja la cuarentena para calificar de “histórico” el fallo de la Corte que permite frenar las “reelecciones disfrazadas”.

El puritito regreso de las fuerzas vivas de la Revolución.

EL PRESIDENTE NO SUELTA A CALDERÓN

Y para terminar, además del lunes, también el Presidente López Obrador fue hoy como un poco atípico. Después de soltar del gaznate a Felipe Calderón la semana pasada, tras reconocer que el “Rápido y Furioso” no fue acuerdo presidencial…

Empezó la primera “mañanera” de la semana tomándolo ahora de las greñas para casi decirle “eh, a dónde, papi”. Pues, según dijo, documentos desclasificados de Estados Unidos afirman que su entonces Procurador Eduardo Medina Mora sí sabía del experimento con armas.

Ahora, afirmó López Obrador, hay que investigar si el también encargado del Cisen en tiempos de Vicente Fox, se lo dijo a Calderón. Bueno, “Ávido y Encajoso”.