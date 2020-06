El cubetazo de Mario Molina a López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell no se rinde, pero cada vez tiene menos argumentos para soportar su aversión al uso del cubrebocas.

…

Su especie de síndrome para no dar su brazo a torcer sobre algo que desde el inicio de sus conferencias lo dio como inequívoco, lo encierra en un estrés mental de que si corrige piensa que perderá la credibilidad total.

…

El último reto se lo puso el Premio Nobel de Química, Mario Molina, quien no solo dijo que lo debieran usar Andrés Manuel López Obrador, sino hasta Jair Bolsonaro, porque su uso no solo “es importantísimo si están enfermos, sino también cuando están sanos para que no se contagien”.

…

Molina expresó que tanto en China como en Estados Unidos, el instrumento al que López-Gatell le tiene tirria, salvó muchas vidas.

…

Pero si el cubetazo de virus fríos fue porque provino de uno de los científicos mexicanos más laureados y con una trayectoria mundial, más caló que lo dijera durante una videoconferencia con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

…

Durante su conferencia vespertina de este lunes, López-Gatell dijo que recibió el artículo de parte de Molina, que es una aportación valiosa, pero que, como toda publicación científica… ¡tiene limitaciones sobre todo con la fuente de información!”. Le dolió, le dolió.

CORRUPCIÓN EN EL OMBLIGO DE MORENA, CACHETADA A AMLO

Olvide usted que encuentren inocente o culpable a Yeidckol Polevnsky, o que a Alfonso Ramírez Cuéllar se le esté pasando la mano con eso de que andan volando 400 millones de pesos en el partido del jefe de ambos.

…

En estos momentos Morena es la antípoda del centro de la estrategia con que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en julio de 2018. Las sospechas de corrupción en el partido incorruptible pueden tumbar el más alto de los pilares de la 4T.

…

Porque Polevnsky casi se convirtió en un icono del nuevo partido después que López Obrador dejó la dirigencia de Morena para encargársela a ella, pues él estaba metido de lleno como candidato presidencial. Pero la cercanía política viene desde la época de Jefe de Gobierno del actual Presidente de la República.

…

Y no solo es el hecho de que se derrumba eso de “no somos iguales”, podrían ser requete igualitos o peor, sino que ahora comienzan las divisiones. Ricardo Monreal, por ejemplo, ya metió las manos por Yeidckol.

…

Su caso, de comprobarse, recuerda al de René Bejarano, aunque sin ligas, o quién sabe. El asunto apenas está tibio, pero pinta para quemar… a cualquiera.

EL PRESIDENTE ‘BARRE’ RUMOR SOBRE EL ‘MENCHO’

Desde hace días las redes sociales se atiborraron de mensajes sobre la supuesta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

…

Las versiones fueron varias. Que si fue abatido en un enfrentamiento en Tamazula, Jalisco, que si lo venció un mal renal, y hasta que fue víctima del Covid-19.

…

Este lunes preguntaron al Presidente López Obrador qué opinaba de esa información en redes y medios de comunicación. La respuesta fue contundente:

…

“En primer lugar, se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba, que había sido detenido este personaje o que había fallecido”, expresó bastante seguro el Presidente.

…

“Mentiras, todo esto que está sucediendo de mentiras o de noticias falsas, eso es lo que puedo comentar”. Y no dijo más.

…

Lo que sorprende es la firmeza con que el Mandatario federal asegura que nada es cierto. Alguna fuente debe tener. Vaya, si no hay prueba de muerte, hay, entonces, prueba de vida. O, de plano, los servicios de inteligencia a todo lo que dan.