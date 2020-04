El comentario de Financial Times que cayó “como anillo al dedo” a AMLO

Si los directivos del Financial Times creyeron que Andrés Manuel López Obrador se amilanaría o se le caería la cara de vergüenza porque en una nota dedicada a sus acciones ante la pandemia de Covid-19 señalaron que “México tiene una Presidencia imperial y un Presidente imperioso”, erraron.

Fresco como una lechuga, seguramente, el Presidente mexicano pensaría que el elogio, perdón, el comentario, le cayó “como anillo al dedo”. Y, ¿por qué no?, decir que el periódico británico se quedó corto, pues, ya lo dijo Hugo López-Gatell, López Obrador no tiene “fuerza de contagio”, sino “fuerza moral”. ¡Y eso no lo tiene ni Obama! Bueno, ni el Rey Felipe VI.

Además, su mejor crítico en casa, Porfirio Muñoz Ledo, lo elevó así, cual ser levitante: “Ha tenido una transfiguración: se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado… Es un auténtico hijo laico de Dios…”.

Por si fuera poco, el tabasqueño convierte a todo aquel político que vagó en tiempos pasados en las sendas de la corrupción, en el mundo de los “iracundos” (y ejemplos hay un buen, aunque no se sabe si realmente “transformados”).

A ver si algún lector a aventado se atreve a decirle al Financial Times que ponga más cuidado en no publicar información imprecisa. Porque cuando el Presidente mexicano cree 2 millones de empleos (así, contaditos) en nueve meses a ver qué van a escribir.

LA ‘CULTURA’ QUE NOS SALVARÁ DE COVID, ¿ES LA QUE AGREDE MÉDICOS?

Mientras en el mundo entero, las corporaciones policiacas, los ejércitos, los cantantes de ópera, el pueblo (que nadie lo presume de ser “sabio”) aplaude, canta, suena las sirenas, en reconocimiento a la labor de médicos y enfermeros en general, en su guerra por salvar vidas, en México se les insulta y agrede.

Enseñamos el cobre. Eso que casi todos los días escuchamos del Presidente de la República de que el pueblo ya está “muy consciente, muy despierto y avispado” como que no se refleja mucho en la actitud contra quienes tienen hoy, y nadie más, el reto de evitar la muerte de mexicanos.

¿Será que quienes lanzan cloro, golpean, bajan del transporte público y gritan majadería y media a quien porta indumentaria de hospital son enviados de los conservadores, “fifís”, neoliberales, iracundos?

¿Será conspiración, compló? ¿O será puro cuento eso de que ya cambiamos? Quizá la respuesta la tenga Esteban Moctezuma con eso de la “nueva Escuela mexicana”. O el comando científico que encabeza la lucha contra el SARS-coV-2 y las secuelas de la salud mental…

¿O será que aún no nos desprendemos de aquella idiosincrasia detallada por Octavio Paz en “El Laberinto de la Soledad”, y la nueva todavía no se nos da ni con el pase automático de la Cuatro Te?

No vayamos a salir más mortales que el mismo nuevo coronavirus.

MONREAL SIN TAPABOCAS

Poético y filosofante, así fue ayer Ricardo Monreal en dos referencias. Por la mañana, y por poco hasta le gana al mismo Presidente López Obrador, “mató” de un zape las “ansias” del Mandatario federal de saber si el pueblo lo ama o ya siente menos por él.

Seco, Monreal espetó: “Para mí está muerto el tema” en referencia a votar para que la Revocación de Mandato se estrene en 2021. “No habría mayoría calificada”, fulminó.

Por la tarde, sin embargo, ante la renuncia de la senadora Lilly Téllez a la bancada de Morena, fue elegante en su comentario.

“Lamento mucho que se vaya. Le puedo decir con sinceridad, aunque trato de no mezclar a Dios, ninguna expresión de tipo teológica o religiosa, en esta ocasión sí, que le vaya bien, no le deseo ningún mal, que Dios la ayude”.

Eso es simple y llanamente no temer a ningún virus… Aunque, como quiera, se recomienda usar tapaboca.