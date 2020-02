El aviso (¿real o apócrifo?) a Yeidckol

A como van las cosas en Morena, no solo el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pondrá en “huelga”. Bueno, él lo dijo así porque no quiere opinar sobre el laberinto en el que está metido su partido político para elegir a su primer presidente nacional.

Pero podría ser la alternativa para Yeidckol Polevnsky, secretaria general (no sabemos si todavía en funciones de presidenta), que reveló la filtración del supuesto proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que avala el congreso extraordinario del 26 de enero pasado, donde fue electo Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino.

El contenido del fallo -que la asamblea fue convocada de manera apropiada, dentro de la legalidad y que cumplió con el quórum requerido-, que recibieron distintos medios de comunicación, afirma, tiene la dichosa “mano negra” que cada vez se hace más famosa, pero en esta ocasión, según ella, de ¡Ricardo Monreal!

A Polevnsky le preocupa que en realidad ya no tenga doble chamba, de secretaria general y de presidenta nacional. Pero, además, que llegue el momento en el que ya no sea ni una ni otra cosa.

Lo más curioso del asunto, no de que se haya filtrado la sentencia del Trife, sino de que eche la bolita a Monreal, es que el líder de la bancada de Morena en el Senado, se supone que tiene a su gallo Alejandro Rojas Díaz-Durán.

Por lo pronto, esperemos si en las próximas horas, o días, el Trife confirma a Ramírez Cuéllar. Y sobre Monreal, pues es un político con mucho colmillo, pero ¿a poco se atrevería a jugar con dobles cartas en el partido donde ya nadie es igual al pasado?

CONTRA FEMINICIDIOS, BARBOSA, ¿QUE DIOS LOS CASTIGUE?

El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ha expresado su consentimiento para que se legisle en favor de incrementar las penas por el delito de feminicidio.

Su entidad no se ha visto exenta de este aborrecible delito. Dos poblaciones, Chietla y Zihuateutla, cargan en estos días con sendos casos de esta índole.

Barbosa no ha mencionado la sanción de la que muchos empiezan a hablar, la pena de muerte, pero hay quienes han dicho que al gober poblano no le causaría ningún remordimiento, pues con un “Dios los castigó”, se sentiría aliviado.

TANTO QUE COSTÓ A JÁUREGUI ARMAR SU INICIATIVA

Antaño para que un amigo demostrara que sabía conquistar a una mujer, sus cuates lo conminaban a aceptar que le dijeran “el aferrado”. En política, a veces suceden cosas parecidas, aunque sin la melosidad del amor, pero el arriesgado solo recibe el mote de “el terco”.

Eso le podría pasar al diputado de Morena Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, que viendo la tormenta en su partido, no se hinca, pues a pesar de que en ambas cámaras (sin siquiera aceptarla ni discutirla) ya le hicieron polvo su iniciativa de “democratizar” la UNAM, se aferra a no retirarla, como le sugirieron sus compañeros de bancada.

Más aún cuando hasta el Rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue, pidió que dejaran en paz a la institución que encabeza, pues todo sería una intromisión en la vida y la autonomía universitaria.

Jáuregui Montes de Oca, sin embargo, ha preferido no solo no retirarla, sino confrontar a Graue. “Yo no exijo, solicito cordialmente al Rector a que se comprometa públicamente a llevar a cabo una discusión abierta sobre las formas de gobierno de la UNAM, donde puedan participar alumnos, profesores, investigadores y trabajadores”.

Y también para su bancada tuvo: “(Mi iniciativa) deberá seguir todo el proceso legislativo correspondiente. Si mis compañeros diputados y compañeras diputadas creen que mi propuesta no tiene justificación, pues podrán votarla en contra, como corresponde al propio proceso legislativo”.

El morenista es entrón porque si de ser reconocido se trata, prefiere ser todo, “aferrado” y “terco”.