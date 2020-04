Echan el ojo a cuentas congeladas para completar el “gasto”

Ahora que el Gobierno Federal anda echando mano hasta de las piedras para solventar, no el apoyo de los 25 mil pesos que dará a 3 millones de propietarios de pequeñas empresas, pues eso con otra rifa de un avión sin avión se soluciona, sino de la emergencia sanitaria y, peor tantito, de la económica que todavía no empieza…

…

A Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, se le prendió el foco: Utilizar el dinero de las cuentas congeladas, resultado de investigaciones de actividades ilícitas, que a la fecha suman 5 mil 400 millones de pesos y 52 millones de dólares, es decir, unos 7 mil millones de pesos.

…

De entrarle, aunque ha dicho que “no se ha podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo”, en primer lugar quedaría evidencia de que el Gobierno Federal no tiene los recursos que el Presidente casi todos los días presume y, segundo, pues que estarían metiendo la mano en alcancías a las que legalmente, como bien lo dice, no tienen ningún derecho… todavía.

…

Seguramente no lo harán porque Nieto, repetiría lo que el Presidente, “no somos iguales”. Aunque… si para completar el pago de los premios del avión que todavía no se rifa, ni se vende, ni se alquila, pellizcaron cuentas del Infonavit, y por ahí dicen que ahora andan viendo feo las de los Afores, pues está de pensarse.

LA ‘CONSPIRACIÓN’ DE FERRIZ DE CON CONTRA AMLO

Este, sin duda, es un buen tema para Federico Arreola, si se sigue la línea que marcó este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la “mañanera”, al decir que “nos defiende, (y) enfrenta toda esta campaña de calumnias” de periodistas que ni son “profesionales, ni independientes, ni objetivos”.

…

En la sopa que se llama redes sociales, de lo que dijo, y luego confirmó Pedro Ferriz de Con, ya hicieron un puré, luego que se difundió un audio. Resulta que, eso se afirma en la súper carretera del internet, el malogrado ex precandidato presidencial, frente a ex alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, o empresarios (aseguran otros), casi llamó a una rebelión contra López Obrador y la 4T.

…

Antes de transcribir lo que se supone dijo Ferriz de Con a sus oyentes, damos su respuesta a la pregunta, posterior, de si lo que pretende es armar un “golpe de estado”: “Nada me gustaría más que eso, me hubiera encantado… digo que me encantaría porque este Estado, entendido como el gobierno que está al frente de México, es lo peor que he visto en mi vida.

…

En el audio se escucha a Ferriz de Con: “Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten: no tenemos Presidente, no hay gobierno”.

…

“Pienso que si queremos realmente que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar en una zona que nunca habíamos entrado como sociedad y es una zona de riesgo. Para que cambien las cosas, vamos a tener que arriesgar.

…

“Se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro) se va a levantar y va a decir ‘bajo estas condiciones, el Occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al Presidente de México’”.

..

En su narrativa, Ferriz de Con afirma que vendrá un efecto dominó y que podrían venir “muchos movimientos”. Que hay tres formas de hacerlo. Una, que los mexicanos reaccionen solos; otra, que Estados Unidos intente sacarlo del poder (a AMLO) y, la tercera, que se haga en forma conjunta.

…

En medio de la posición del Presidente de este miércoles, en el que se queja del periodismo en su contra, el antecedente del lunes donde la agarra contra Leo Zukermann, y este audio de Ferriz de Con, pues como que mejor nada para nadie, hacemos frente común contra el Covid-19, y ¡que viva la democracia!..

QUE EN MACUSPANA Y PALENQUE… ¡PURA ‘FUERZA MORAL’!

¿Será asunto de malosos o mera realidad? Pero afirman que ya descubrieron por qué en Macuspana, Tabasco, y Palenque, Chiapas, los paisanos y vecinos del Presidente Andrés Manuel López Obrador andan como Pedro por su casa en la meritita Fase 3 del Covid-19…

…

Pues que la respuesta la tenía López-Gatell: Los macuspanos y palenquenses tienen… ¡“fuerza moral… y no fuerza de contagio!.. Ah, bueno, pues así sí.