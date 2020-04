De Hoyos “agüitó” las palomitas y el encierro

Pues sí, cuando ya muchos apartaban butaca en la sala de la casa (porque hay cuarentena) para aprestarse a presenciar una encarnizada pelea y mitigar el aburrimiento, y olvidarse un poco de si la curva baja o sube… ¡que Gustavo de Hoyos se raja!

…

La cosa fue que apenas unas 10 horas después de anunciar que el ex Secretario de Trabajo, ex senador, ex panista y ex priísta, Javier Lozano llegaba a la Coparmex como “vocero especial”, De Hoyos reculó (con acento en la o) y modificó la misión, que ya había decido aceptarla, el fajador de redes sociales.

…

El líder empresarial salió entonces a decir que Lozano solo sería “asesor técnico voluntario”. ¿Qué pasó? Externa o internamente al organismo privado, creció rápidamente la percepción de que no era el momento para echar al ring de Palacio Nacional a un rudo.

…

Y tal vez ganó la sapiencia (porque el convocado ya había dicho “estaré en la primera línea para defender, con todo, nuestro régimen democrático, de libertades y el Estado de Derecho”), aunque era muy probable que la contraparte ya buscara a uno de su tamaño (¿Gerardo Fernández Noroña?). Finalmente, Lozano dijo que con reglas blandas no le interesaba.

…

Sin embargo, la que ya traía toda una contra-semblanza del ex panista era la agencia estatal de noticias que lo calificaba de “efímero” (por sus “10 horas”) en su paso por Coparmex, lo llamaba “vociferador” de las políticas de López Obrador, y hasta “oportunista”.

…

Ni hablar a contratar Netflix.

EL PUEBLO YA NO PAGA IMPUESTOS, NUTRE A MÉXICO

Nada que ver con el empresario deudor de miles de millones de pesos al Fisco que, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, retó a irse a litigio hasta el año 3000, “si quieren”.

…

No, el pueblo sabio sí es cumplidor y lo será más porque su aportación a las arcas de la oficina de Arturo Herrera no es un impuesto, es su grano de arena para un México en camino a ser súper potencia.

…

Bueno, al menos así lo desmenuzó el Presidente ahora que aseguró que en plena epidemia de coronavirus y sin actividad laboral, la recaudación será más alta que el mismo periodo del año pasado.

…

“Agradezco a los ciudadanos porque están contribuyendo. No están pagando impuestos, están contribuyendo para una sociedad mejor”, expresó.

…

Ahora que si alguien tiene dudas de que debe aflojar, pues que solo recuerde que hace una semana, el Presidente fue claro: “Estoy formando un equipo con abogados, esos sí, muy preparados y sobre todo incorruptibles”. Bueno, eso es contra los “machuchones”.

…

Acá, “Los de Abajo”, ya no pagan impuestos, quizá alcabalas o diezmo. Pero de que se caen, se caen.

BUENROSTRO LIMPIA CAMINO A DUARTE; ¿CON QUIÉN PELEÓ AHUED?

Y ya que andamos por la vecindad… Pues quizá sin querer queriendo, el Presidente reveló la mañana de este miércoles la verdadera causa de la salida de Ricardo Ahued de la Administración General de Aduanas, y la llegada de Horacio Duarte.

…

Como su pecho no es… lo que ya saben qué, pues López Obrador, después de poner betún a las personas de Duarte y Ahued, se lamentó porque “faltó coordinación”.

…

“Y lo mejor”, añadió, “es cuando se trabaja de manera coordinada, cuando se acoplan los servidores públicos y no se confrontan, y no hay celos, ni resentimientos”. ¿Pues cómo estuvo el asunto?

…

Por lo pronto, la “Jefa” Raquel Buenrostro, desde su oficina en el Servicio de Administración Tributaria, ya ordenó reacomodos de personal, cargos y atribuciones.

…

Todo para que Duarte pueda “domar” al monstruo de 100 cabezas”. Pues si se doma un virus…