Cuidado con el norte: No es secesión, pero…

Se veía venir, y no es precisamente un acto secesionista. Desde los primeros desaires de Andrés Manuel López Obrador a los empresarios del país, pero abrazando con mucho calor a los negocios familiares, la situación se auguraba complicada. Porque ante la supervivencia no solo el Presidente puede tomar medidas drásticas.

…

Y eso es lo que cunde hoy en el país ante la situación económica que se vive por la epidemia de Covid-19, una desesperación inicial del sector empresarial por el freno a la producción y la ausencia necesaria del plantel laboral.

…

Algo de lo que, por cierto, sabe mucho Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia y responsable del Gabinete de Recuperación Económica, y que no sabemos por qué no se lo explica a su jefe, o si ya lo hizo, pero no “capisca”.

…

No falta mucho para que el Presidente pregunte en público “y estos, ¿qué se traen entre manos?”. Desde hace semana y media algunos malosos preguntaron si López Obrador ya se habría cuestionado el resultado de un paro empresarial al pago de impuestos ante la falta de apoyo federal para sobrevivir a la crisis.

…

Y como toda corriente encuentra su cauce, pues los empresarios, con apoyo de algunos gobernadores, han iniciado planes, y hasta pactos, paralelos al exclusivista del Presidente.

..,.

El ejemplo más claro y hasta amenazante es el que encabezan tres mandatarios estatales del norte del país Jaime Rodríguez, “El Bronco”, de Nuevo León; Miguel Riquelme, de Coahuila, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, a los que se ha unido, en la exigencia de un nuevo pacto fiscal, Enrique Alfaro, de Jalisco.

…

Es decir, uno independiente, uno del PAN, otro del PRI, y uno del MC, acuerdan un fideicomiso (que no le digan a López Obrador porque lo deshace) en apoyo al sector empresarial, ese que aporta el 26 por ciento de recursos al país, pero que no encuentra eco en los oídos presidenciales.

…

Y no es por preocupar al gobierno, pero, sin aludir a tontos pensamientos separatistas, sería catastrófico para sus arcas, no una protesta de brazos caídos, sino de bolsillos cerrados…

RAMÍREZ CUÉLLAR GANA MANDADO A TODOS, Y QUEDA BIEN CON AMLO

No nos digan que Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente interino de Morena, acaba de ganarse el cielo. A menos que su solicitud a los gobernadores “rebeldes” del noreste de México, de bajarle a lo de la revisión del Pacto Fiscal Federal, sea motu proprio.

…

De cualquier forma, el sucesor momentáneo de Yeidckol Polevnsky ganó el mandado a cualquier otro político morenista fuera del Gabinete y del círculo cercano al Presidente López Obrador o, lo que es otra cosa, se ganó una estrellita.

…

Vaya, ni siquiera a alguno de los que buscan dirigir el partido, la misma Polevnsky, Bertha Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz-Durán, se les prendió el foco. Ni a Ricardo Monreal, ni a Martí Batres (que tiene rato perdido).

…

“Estos mandatarios estatales deben actuar con mayor responsabilidad. No es momento de pensar en los procesos electorales de 2021. La campaña que han emprendido pretende vulnerar la acción del Ejecutivo federal. El daño que están provocando al País es enorme”, fueron las palabras del flamante líder morenista.

…

Y dijo más, todo, música para los oídos del Presidente. Lástima que Ramírez Cuéllar no pueda competir por la dirigencia nacional. ¿O sí?

¡EN LA ÍDEM!.. ¿NO QUE HASTA EL 30 DE ABRIL?

Este domingo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo dos cosas. Una cierta y otra incierta. “Yo no soy todólogo, ni experto en salud”. Es verdad.

…

“Me gustaría que el 10 de mayo fuera la fecha en la que se levante la cuarentena”. Todavía por ahí, cuando se predice lo indeseable, alguien clama “que la lengua se te haga chicharrón”.

…

¿Pues que la cuarentena no duraba hasta el 30 de abril? Bueno, eso dijeron lo chamanes, perdón, los científicos, encabezados por el “ángel de la Salud”, Hugo López-Gatell.

…

Vaya todavía le dábamos un poco más de chance al Director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, quien dijo que podría alargarse hasta el 4 de mayo. Pero, además, decirlo así como si lo que fuera a ocurrir es una llovizna… realmente es ser hombre de fe.