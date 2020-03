Con las mujeres, López Obrador pierde

Los días “D” llegaron. A diferencia de otros países, en México el “Día Internacional de la Mujer” tiene un tono muy particular. Las mujeres mexicanas el han añadido al 8, el 9. Estos días se apropiaron de las calles de la Ciudad de México y del país. Este día le quitaron la voz al Gobierno.

Quizá cuando “Las Brujas del Mar” convocaron a un “Día sin Mujeres” para este lunes, hace tres semanas, a nadie, y menos al Gobierno Federal, llamó mucho la atención. Fue una semana después que hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador sintió que la mitad del país, políticamente, se le iba de las manos.

Pero tomó el camino equivocado. En lugar de adherirse al movimiento nacional (al menos de palabra), prefirió ponerse en contra. No entendió la jugada. Si las mujeres no querían a un líder (hombre), mucho menos a un detractor de sus protestas. Desde esos días, López Obrador fue el primero en perder ante las mujeres mexicanas.

Convocó a las mujeres de su Gabinete y dependencias para paliar la fuerza que tomaba la convocatoria. Primero fue Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, y el fin de semana pasado, Olga Sánchez Cordero, de Gobernación. En el inter, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, hizo lo mismo. El Presidente culpó a la Derecha, a los conservadores, a los “neoliberales” de estar detrás del 9M.

Todavía hasta este domingo, el Presidente intentaba rescatar algún pedazo del espacio que ya le habían quitado. “Estamos en contra del machismo. Todos tenemos que ayudar, el que no brinque, el que no se pare es machista”, arengó graciosamente desde Fresnillo, Zacatecas.

Este lunes, López Obrador, sin la presión de ellas, porque estarán en sus casas, podrá recapacitar más, quizá, si conviene algún cambio en su estrategia.

IRMA ERÉNDIRA: FEMINISMO, DE “LAVAR TRASTES” AL “SOCIALISMO”

No sabemos a ciencia cierta, y al menos quienes lo afirman no han mostrado pruebas, de que la Derecha o empresarios multimillonarios estén detrás de la organización del “Día sin Mujeres” o de algunos contingentes de la marcha de este domingo, pero lo que sí está a la vista de todos es que la Izquierda no cesa de desprestigiar ambos eventos, ante el fracaso de apropiárselos.

Por ejemplo, quien está muy aferrada en ser la más ferviente escudera del Presidente López Obrador es la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval que, dicho sea de paso, no se sabe a cuál de todas las “tribus”, perdón, corrientes, de Izquierda del mundo pertenece.

El caso es que después de discutir hace semana y media con Lydia Cacho sobre la convocatoria al paro de mujeres de este lunes, y polemizar sobre si a quienes se queden en sus casas les darán ganas de “lavar trastes”, la titular de la Función Pública, ahora dijo que el feminismo es un triunfo socialista.

Con ello suponemos que casi el 80 por ciento de las mujeres que marcharon este domingo son de Derecha, conservadoras, “fifís” o “neoliberales” y, por ende, no tendrían derecho a manifestarse o lo estarían usurpando.

Sandoval recalcó dos cosas, que “el feminismo será antineoliberal o no será”, y que López Obrador “es uno de los hombres más feministas de la historia política mexicana”.

Ya pasados los días de efervescencia por la simple necesidad de reducir la violencia contra las mujeres, seguramente todo volverá a la tranquilidad, incluyendo el ímpetu épico, pero, además, porque ni se apellida Luxemburgo, ni le llaman “La Pasionaria”.

POR LO PRONTO, EL DÓLAR VA SOBRE LOS 22 PESOS

Pues cuidado porque mientras son peras o son manzanas -o entre que tocamos la bola y corremos para primera-, el Dólar ya se fue para arriba, cruzó los 21 pesos (21.32), y va por los 22. Es decir, más que andar en el chisme sobre de qué color es el reclamo de las mujeres, lo que el Gobierno Federal debe hacer es ponerse “buzo, caperuzo”, con los indicadores económicos.

Por lo pronto, el Peso. Pero, según lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el viernes, de a poquito, el “Coronavirus” se volverá epidemia en México. Es decir, moverá el piso a la economía mexicana. Entonces, como Estados Unidos, ¿debemos poner nuestras barbas a remojar?

El virus chino ya tumbó los precios del petróleo y mantiene a raya la economía estadounidense. Italia está prácticamente paralizada con millones en cuarentena. Ni a Donald Trump, ni a Justin Trudeau, les dan ganas ahorita de hablar del T-MEC.

Pero, además, este lunes las mujeres se ausentarán del proceso productivo del país al hacer uso de uno de los derechos que más les asisten ante la insoportable situación de la violencia. Más nos valdría cambiar la diatriba por la elocuencia.