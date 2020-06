‘Compló’ celestial anega ruta a López Obrador…

A menos que sean los neoliberales o los “fifís”, los conservadores o, ya de plano, cualquier ánima del pasado que tenga metidas las manos en lo extraterrenal para, mediante embrujo alguno, provocar los torrenciales aguaceros que se han cruzado por el camino del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por el sureste mexicano.

…

Porque ni siquiera su Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, no digamos que no lo ha sacado del apuro, quizá ni siquiera le advirtió que el 31 de mayo, justo cuando el Presidente se aprestaba a partir a Quintana Roo, la tormenta tropical “Amanda” causaba estragos y muertos en El Salvador y Guatemala.

…

Aunque dicha tormenta entró por el lado del Pacífico alcanzó a Campeche y Tabasco y algo de Veracruz. Sin embargo, como la zona es angosta cualquier fenómeno natural de esta especie extiende su afectación por casi todo el sureste.

…

Pero no es todo, por el lado de Yucatán y Quintana Roo desde este martes se sintieron fuertes los efectos de otra tormenta, la “Cristóbal”, que hizo incluso que la “mañanera” se recortara ante el ruido de la intensa lluvia.

…

Ante ello, el equipo que acompaña al Presidente habrá de mutar en modo anfibio, pues zonas por donde seguramente deberá transitar su caravana, para dar banderazos en serie por el Tren Maya, están ya reportadas como anegadas y hasta con desbordes.

…

Contra viento y marea, López Obrador dio su segundo banderazo, ahora en Maxcanú, Yucatán. La gran incógnita es si valdrá la pena que el Presidente arriesgue su integridad y la de sus acompañantes en una gira rodeada de tormentas, y no necesariamente la sanitaria y la económica.

TRUMP Y SU PROPIA ‘TRANSFORMACIÓN’… SE COMPARA CON LINCOLN

La verdad, no sabemos en cuál iría Estados Unidos en el caso de que a Donald Trump se le ocurriera, por sugerencia, proclamar su propia “X” transformación.

…

Pero algo parecido pudo imaginar este martes el Presidente de Estados Unidos al afirmar que su administración casi ha emulado a la de Abraham Lincoln en defensa de la raza negra.

…

“Mi Administración ha hecho más por la comunidad negra que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln… Y lo mejor está por venir”, escribió en su cuenta de Twitter. Solo le faltó decir que la andanada de protestas y disturbios le cayeron “como anillo al dedo”.

…

Pero ahí no para su ahínco “transformador”. Como si se refiriera a los más pobres, expresó que durante su gobierno han caído las tasas de desempleo, pobreza y delincuencia en ciudadanos afroamericanos. Es decir, “no puede haber gobierno rico con ciudadanos pobres”, ¿o cómo va?

…

Pero, espere, también ha impulsado medidas para los estudios universitarios de la comunidad negra. Bueno, es como si tuviera su propio plan de “Jóvenes Construyendo el Futuro”. La verdad, ¿no será otra pandemia?

LÓPEZ-GATELL SE SINCERA: ‘ESTAMOS EN MÁXIMO NIVEL’

Aviso de miedo: “No se ha acabado la epidemia, la epidemia de Covid sigue y, efectivamente, alguien mencionó que está en el máximo nivel: Fui yo. La epidemia de Covid (en México) está en su máximo nivel de intensidad”.

…

Tal cual, así se refirió el doctor Hugo López-Gatell a la situación que vive México ante el Covid-19… ¡A un día de declarar terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, de establecer un semáforo sanitario y de decir que algunos sectores esenciales pueden reiniciar actividad!

…

Pero por si no entendimos, o no nos produjo el suficiente pavor, añadió que la “curva” epidémica está en su mayor punto con una tendencia sostenida al alza y con una velocidad de reducción no tan clara. ¡Gulp!

…

Qué va, unos nadando en virus en el centro del país, y otros en medio de tormentas por el sureste anunciando que ya se domó la epidemia, que ya tocamos fondo. ¿Surrealistas?