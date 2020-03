Como Ebrard y Seade, López-Gatell en sus días de fama

Dicen que la vida te da sorpresas. Eso parece ser consecuente en los personajes públicos, específicamente en los políticos, y en otros que sin estar en esa esfera, y sin proponérselo, son arrastrados a ella, para forjar con su labor un inesperado futuro.

En el lapso de 16 meses, en el actual Gobierno Federal varios funcionarios públicos han tenido sus días de fama, de los que aun esperan su recompensa. Casi empezando el 2019, en el arranque de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador requirió de una mano experta en asuntos internacionales. Ni mandado a hacer, ahí estaba Marcelo Ebrard.

El ex Jefe de Gobierno, antecesor de Miguel Ángel Mancera -que pasó sin pena ni gloria-, fue la primera gran estrella del equipo del recién estrenado Presidente de México. Bueno, hasta el asunto de los migrantes centroamericanos arregló.

Después llegaron las negociaciones del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, y para ello se pintó solo Jesús Seade. Aunque Robert Lighthizer lo hizo patinar y por poco se le mete hasta la cocina. Después de que la semana pasada Canadá puso la cereza al pastel, Seade salió a cantar victoria.

El turno es ahora para Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, a quien ya por ahí denominan el “Zar anti-coronavirus”. Todo está en que sus previsiones para contener el virus chino resulten como lo ha dictado, y ni la enfermedad, ni el pánico, ni las consecuencias, se disparen.

Porque, claro, en la kermés política no a todos les toca bailar con la más bonita. Y, si no, pregúntenle a Alfonso Durazo, que nomás no encuentra el “calibre” de la estrategia para reducir la violencia en el país. O a Arturo Herrera, cuyas arcas parecen estar a dieta.

¿Estará López-Gatell inmunizado contra el virus de la incredulidad?

PETRÓLEO AL SUELO, ¿GASOLINA GRATIS?

Es un mal chiste, pero la culpa es del “Covid-19”. Claro que ni aun así debemos tomar a juego la situación por la que atraviesa el planeta.

En México, especialmente, este martes fue un día de malos augurios. En principio, la mezcla mexicana de petróleo registró una caída de 22.36 por ciento, respecto al viernes pasado. Cerró en 18.78 dólares por barril, el precio más bajo desde 20002.

Ante ello, nada contento debe estar el ingeniero Octavio Romero, Director General de Petróleos Mexicanos, que cuando no le llueve le llovizna, pues ni tiempo ha tenido, eso creemos, de atender la ola de fallecimientos que enfrenta el Hospital Regional de la petrolera en Tabasco.

Pero el “Covid” también noqueó este martes al Peso mexicano, pues su par estadounidense llegó a cotizarse hasta a 23.52 pesos, nuevo nivel histórico. ¿Y eso preocupará a Graciela Márquez, Secretaria de Economía?

PERO AL SARAMPIÓN SÍ HAY QUE CERRARLE LAS FRONTERAS

Quizá si seguimos los lineamientos que marca la Secretaría de Salud ante el “Covid-19”, que trastocó nuestra no tan completa tranquilidad, salgamos avante en este nuevo reto de una epidemia (la anterior, hace apenas una década con el A (H1N1).

Ello no debería significar que hagamos a un lado otras emergencias en curso, o que no miremos hacia abajo. Digamos que en la Ciudad de México y su zona conurbada la expansión de un rebrote de sarampión, que ya contabiliza 16 casos, debe alertar un poco más a la Secretaria de Salud capitalina, Oliva López.

Lo mismo debiera ocurrir con su homólogo del Estado de México, Gabriel O’Shea Cuevas, pues este inicio de semana fue detectado un caso en Ecatepec. Cierto, aquí sí se implementa el “cerco sanitario”, se intenta cerrarle la frontera al contagio.

No vaya a ser que nos acostumbremos a las epidemias.