Colima arde; más que para Durazo, el aviso es para AMLO

Y no es Jalisco, Sinaloa, Michoacán o Guanajuato, es Colima. ¿El nuevo Guanajuato? Ya lo dijimos hace dos semanas cuando dos eventos fatales se dieron en apenas dos días de los que tuvieron conocimiento, en tiempo real, tanto Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad nacional, como el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

…

El primero ocurrió el 1 de junio, horas después de la participación de Durazo en la conferencia matutina en Quintana Roo, durante la gira de AMLO por el sureste. Ese día, se dio a conocer el hallazgo de los cuerpos de siete policías de Colima secuestrados días antes.

…

Dos días después, el propio Presidente, también en conferencia matutina en la misma gira, fue el vocero de otra mala noticia ocurrida en Colima. El cuerpo de la diputada Francis Anel Bueno, desaparecida semanas antes, fue hallado en una fosa clandestina.

…

Este martes se informó de la ejecución, taaambién en Colima, del juez federal Uriel Villegas Ortiz, ultimado junto con su esposa. Caso gravísimo para un gobierno que afirma que, como la epidemia del Covid-19, la inseguridad y la violencia están “domadas”.

…

A la situación grave en Colima, que podría decirse que es un reto para Durazo, se suma el secuestro en Puebla la semana pasada del General Brigadier José Guillermo Lira, liberado tras el pago de un rescate de supuestamente 5 millones de pesos.

…

Pero, además, la detención de un menor de edad en Celaya, Guanajuato, transportando todo un arsenal de armas largas y equipo táctico, así como municiones, cargadores y más.

…

Colima en su apogeo, generales secuestrados, menores en acción en el crimen organizado. No, no es un mensaje a Durazo, sí para el Presidente. Nada de aplanar nada. Muchas curvas no encuentran el pico. Y no hablamos de ningún coronavirus.

MÉDICOS CUBANOS EN MÉXICO, ¿CURAN Y SE VAN?

Su contratación, para cubrir huecos que según la 4T dejaron administraciones pasadas, y requeridos con urgencia por la pandemia de Covid-19, se formalizó en abril, y llegaron en mayo.

…

Son cerca de 600. La mayoría, afirman, están en la Ciudad de México. El Insabi habría pagado o está pagando a Cuba unos 135 millones de pesos por el convenio que concluiría en julio o agosto.

…

Este martes, durante la conferencia vespertina del doctor Hugo López-Gatell se dijo que también hay en Veracruz, lo que no suena descabellado, pues Cuitláhuac García es de los gobernadores más fieles al nuevo régimen.

…

El asunto es que la presencia de estos médicos cubanos en México ha despertado cierto cuchicheo. Bien a bien no se sabe qué hacen, cómo colaboran y en qué hospitales. Algunos malosos afirman que son explotados con la venia del gobierno mexicano.

…

Se habla de “trabajo forzoso”, lo que las Naciones Unidas llama “Formas Contemporáneas de Esclavitud. Según se dice, el gobierno cubano se queda con el 80 por ciento de lo que se supone vale el trabajo de cada médico, y que en un país “neoliberal” sería todo de ellos.

…

Pero un aspecto más descabellado proviene de Estados Unidos. Que estos médicos cubanos, ya desplazados en otros países en otros tiempos, realizan acciones de inteligencia, arman y adoctrinan grupos para lo que el régimen que los contrata “pueda necesitar”.

…

Ambas cosas se han preguntado en el espacio de López-Gatell. Ambas las ha bateado. Él tiene razón, la conferencia es sobre coronavirus, no sobre esclavitud o células revolucionarias. Él no, pero alguien más (¿Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, Jorge Alcocer?) ya debieran aclarar el punto.

DE ‘POLITIQUERÍA’ Y ‘HABLADURÍAS’

Más que interesante suena desquiciante que al Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidan su opinión sobre la temprana guerra en su partido Morena, y diga que no se mete en cosas partidistas…

…

Pero que cuando mencionan algo que tiene que ver con el PAN o PRI o PRD, suelta hasta el último empaque que encierra la bodega de su pecho. Este martes, el Presidente acusó al PAN de hacer “politiquería” al proponer un “Ingreso Único Vital”.

…

¿Eso será lo mismo que hace Morena con sus mínimas últimas cinco iniciativas, todas naufragadas? No es defender al PAN, porque entonces los malosos también harían “politiquería”. Es apuntar que a veces se pasa de eso (la “politiquería) a la “habladuría”.

…

Porque nadie quitaría la razón a Marko Cortés, líder nacional del PAN, cuando dice que si alguien ha hecho “politiquería”, ese ha sido López Obrador en apenas año y medio de “mañaneras”. No es cierto.