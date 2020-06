¡Choque de trenes (sin ofender al Maya)!: López y López

Si es estrategia es contraproducente. Sin embargo, lo que muchos malosos piensan es que ni el Presidente Andrés Manuel López Obrador ni el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell están coordinados.

…

O si lo están, a uno de los dos le vale lo que el otro diga. Y nos referimos a ya saben quién. Porque en el enredo el que paga el pato es el pueblo sabio. A ver, López Obrador afirma en su mensaje de domingo a los mexicanos que “ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso… Logramos entre todos aplanar la curva”.

…

Dos horas más tarde, López-Gatell nos tortura: “Esta epidemia va a durar mucho, estará hasta octubre, pero después de ese mes existe la posibilidad de que junto con la Influenza vaya el Covid-19… Esto no va a acabar pronto”.

…

Ahora bien, que si tenemos memoria, el Presidente tiene ya como mes y medio de estar “aplanando la curva” que, de tanto “aplanarla”, dijo López-Gatell hace días, ya es “meseta”.

…

Pero no nos perturbemos, analicemos el Decálogo sobre cómo vencer la epidemia de Covid-19, y durmamos tranquilos.

LA BOA NO ES VENENOSA, Y MENOS MOTORIZADA

Como hace dos semanas, decenas de ciudadanos se manifestaron en sus vehículos por calles de algunas ciudades del país, en una versión del BOA motorizado.

…

Si tales manifestaciones, calificadas de “fifís” por los no “fifís” -aunque la justificación es que no lo hacen en persona para hacer caso a Susana Distancia- son solo para calentar motores de lo que puede formarse de aquí a fin de año, antes de las campañas electorales, puede ser un buen intento.

…

Pero si ese es todo el “gas” que traen quienes “cucan” al Presidente, solo hacen honor a la constrictora: Su aspecto es de un ente monstruoso, pero no venenosa.

…

Y es que ya con dos ocasiones que salen a dar el rol manifestándose contra López Obrador, no calientan ni el pavimento.

SI LOS MORENOS FUERAN EQUIPO DE BEISBOL…

Aseguran que después de que Ricardo Monreal reculó sobre la iniciativa para fusionar tres organismos autónomos reguladores, arguyendo dar paso a un proceso de análisis y discusión, se nota que los morenos llevan récord… ¡de ponches”.

…

Por eso que bueno que son partido y no equipo de beisbol. En al menos tres semanas las “abanicadas” en cuanto a iniciativas propuestas y frenadas, por angas o mangas, están al día.

…

Le pasó a Monreal en sus últimas tres oportunidades al bat. A Mario Delgado (Afores e indemnización de dos meses a trabajadores), a Alfonso Ramírez Cuéllar (Inegi) y hasta el senador Eduardo Ramírez (bajar el IVA).

…

A veces pareciera que ni cachan, ni pichan, ni dejan batear.