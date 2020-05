Cárteles a sus anchas, y el Gobierno Federal, “milando” como el chinito

Seguramente es una estrategia de Alfonso Durazo para que ahora los que sí saben de combatir el crimen los agarren con las manos en la masa. Por lo pronto, hasta cinco cárteles siguen acomodándose entre la población por todo el país repartiendo lo que el pueblo sabio necesita, víveres.

…

Ha ocurrido en Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato y otros estados; este fin de semana tocó a Veracruz. Portando fusiles de alto poder presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación repartieron despensas en los municipios de Medellín, Tres Valles y Tierra Blanca, en Veracruz.

…

La entrega de productos de primera necesidad la hicieron en un ambiente de fiesta y, descaradamente, demostrando poder, pues además de pedir a la gente que posara para la foto y los videos (a lo cual accedieron con gusto), los momentos estuvieron amenizados por narcocorridos, y las cajas portando las siglas del grupo armado.

…

Desde hace mes y medio, distintos grupos del crimen organizado han distribuido cajas con comestibles a la población, y hasta la fecha las autoridades hacen como que la Virgen les habla.

…

Pero ha de ser porque el esfuerzo para “aplanar” la “curva” de la epidemia de Covid-19 les consume todo el tiempo. Están como el chinito. ¿Espantados por el coronavirus? No. Solo “milando”.

EN 10 DÍAS, PERIÓDICOS, MÉDICOS, MUJERES… Y MANIFIESTO

Eso sí es tener al toro por los cuernos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador una semana cargó contra “periódicos famosos”, pero sin ética. Desacreditó lo que publican señalando errores de su gobierno.

…

Así, despotricó contra The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times y El País. Y nadie le comentó que lo más bárbaro lo publicó Los Angeles Times, que si no también lo mete en el paquete.

…

Después la agarró contra los médicos. Y se fue parejo. “En el neoliberalismo… solo se enriquecieron”, dijo. A quienes hoy luchan contra la epidemia de Covid-19 en el país, el comentario cayó como ataque de coronavirus.

…

Tres días después se disculpó y, claro, dijo que la prensa conservadora lo malinterpreta. ¿A quién tomar entonces de puerquito para no bajar el “rating” de la “mañanera”? Buscó hasta que encontró.

…

Una reportera le pidió su opinión sobre el crecimiento de llamadas por agresión a mujeres durante el confinamiento. Su respuesta fue rápida y sencilla. “El 90 por ciento de las llamadas son falsas”, expresó.

…

Quizá este lunes escuchemos una nueva disculpa. Por lo pronto, ya pidió a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y otros funcionarios, preparar un informe. Mientras tanto, la titular de Segob utilizó sábado y domingo para pedir cordura a los mexicanos durante la cuarentena.

…

Quién tuviera tanto parque como el Presidente que cuando se cansa de su diaria ración contra “fifís”, neoliberales, conservadores, lo que caiga es bueno para mostrar que él puede contradecir todo lo que quiera sin que nadie le diga nada.

…

Vaya, este sábado no dijo que el mundo era un mugrero nomás porque se escucha feo, pero lo insinuó al presentar su manifiesto-ensayo sobre la nueva geopolítica que, según él, debe regir pasando la pandemia de Covid-19. Eh, qué tal.

CRÉDITOS A LA PALABRA… SIN PALABRAS

En la lógica del Presidente López Obrador, ahora que dio a conocer su manifiesto-ensayo sobre cómo cambiar el estatus económico mundial, cada país tendría que otorgar millones de créditos a los más necesitados (empresas familiares), de mil dólares (25 mil pesotes) por cabeza para ir saliendo de neoliberalismo planetario.

…

Más allá de que ni Marx ni Lenin lo hubiesen imaginado (¡cómo no se les ocurrió que la humanidad sería más noble regalando dinero a los pobres!) y que la solución trascendería las décadas para ser descubierta por una revolución pacífica llamada la “Cuarta Transformación”, pues sucede que los necesitados desprecian tan enternecedor gesto.

…

Este sábado concluyó el plazo para que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) adquirieran el crédito a la palabra, es decir, sin firmar nada, tan solo bajo confianza de pagar unos 800 pesos mensuales a partir del tercer mes, pero del total con posibilidades de tomarlo (poco más de 645 mil), solo el 35 por ciento lo había hecho.

…

Tras el aparente “fuchi” de los mini empresarios, Zoé Robledo, Director General del IMSS, dijo que haber colocado solo un tercio del total (unos 200 mil) es una gran noticia, pues el resto tendrá sus razones para no solicitarlo.

…

Habría que alargar el plazo para adquirir el crédito, y tomar en cuenta que muchos mexicanos todavía no están muy “avispados”, y portan en el cerebro el bicho del neoliberalismo. Cuestión de adoctrinamiento.