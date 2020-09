Cárdenas, AMLO y Aguilar hablando de la “maraña de normas”

Hasta parece que Jaime Cárdenas y Luis María Aguilar se pusieron de acuerdo. El ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (o sea el SAE), y el ministro de la Corte hablaron casi de los mismo.

…

En varias entrevistas, el miércoles, Cárdenas dijo que en el instituto que dirigía se estaban brincando todas las normas administrativas. Horas después, este jueves, se dio a conocer el proyecto de sentencia de Aguilar en el que su rechazo a la consulta para enjuiciar a cinco ex Presidentes la engloba en lo que consideró “un concierto de inconstitucionalidad”.

…

Sin duda es una coincidencia, pero que se está volviendo cotidiana, más cuando López Obrador en la matutina de este jueves, a confesión de parte, reveló, en respuesta precisamente a Cárdenas, que existe “una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia”.

…

Dos temas con distinta naturaleza, el Indep y la consulta en manos de la Corte, pero cuyos desenlaces reflejan lo mismo, el mandar al diablo las instituciones por parte del Ejecutivo.

…

Sobre el que surgió tras la renuncia de Cárdenas se ha hablado mucho. El de Aguilar es más novedoso, aunque todavía falta la votación del Pleno de la SCJN, en cuya sesión no se prevé, aunque todo puede pasar, que alguno de los 10 ministros restantes edifique una línea filósofo-jurídica que contradiga las sencillas explicaciones del ponente.

…

Por ejemplo, y uno de sus argumentos más simples, es que “a la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública…”.

…

Pero falta una semana para que se vote. La divulgación del proyecto de sentencia fue solo una probadita para que en los próximos siete días haya materia de discusión en las “mañaneras”. Para que el Presidente, que ya lo agarró de guasa, haga a un lado la “investidura presidencial” y muestre su “diabólica carcajada”.

EN MORENA SÍ SON IGUALES (O PEOR) AL RESTO DE LOS PARTIDOS

No solo en dependencias y organismos de gobierno, la 4T exhibe que sus miembros no únicamente son idénticos, sino hasta peor, que las administraciones anteriores. En el partido, o sea Morena, están enseñando las uñas.

…

Ya vemos la batalla campal que se traen Porfirio Muñoz Ledo, Marcelo Ebrard (aunque no es candidato, pero tiene su corazoncito), Mario Delgado y Gibrán Ramírez.

…

Pero faltaba el distintivo. El espionaje y la conspiración. En un audio dado a conocer este jueves, se escucha a Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, a su esposo, Arturo Alcalde, y a Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional interino, en una plática sobre el proceso interno, hablando de Muñoz Ledo, Delgado y demás.

…

Su divulgación provocó el enojo de Luján, porque el diálogo fue grabado ¡en su propia casa y con sólo tres participantes! Pero más allá de eso, el espionaje y la “guerra sucia”, que esgrime la presidenta del Consejo Nacional, conduce a deducir que la 4T cojea de todas sus extremidades.

…

Luján se preguntó: “¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo fue que se metieron a la casa? ¿Tengo que mandar revisar todo? ¿Tengo que buscar micrófonos?”. Su jefe (el verdadero) le respondería: “Éntrale, ten convicciones, arrojo, que no te dé depresión”.

YA, DOC, DÍGANOS LA VERDAD

En el último mes, dicen los malosos, cada día que se escucha al doctor Hugo López-Gatell dar el aviso de que cumplimos una jornada más a la baja en casos y muertes por la pandemia de Covid-19, pero él y su equipo suman y suman, viene a la mente aquella exclamación con que Alfred Jarry inicia su obra “Ubú Rey”: Merde!

…

Bueno, era el arranque del teatro del absurdo. Y cómo no si la “nochera” conferencia sobre el coronavirus se ha convertido en el foro para verle la cara a diario a todos los mexicanos.

…

Seguramente existe una explicación científica, pero al menos debieran “sazonarla” un poco para no terminar de volver loco al pueblo sabio. Porque, ¿cómo está eso de que “llevamos ya casi ocho semanas completas” de reducción de casos y muertes?

…

Pero en ninguno de esos días la acumulación de casos confirmados ha bajado. Bueno, explica López-Gatell, es que los que tenían Covid-19, ya no tienen. Aunque ellos, no el pueblo, no los medios de comunicación, suman, suman y vuelven a sumar, y dan 715,457.

…

¿Y los que se murieron ya revivieron? Porque después de pasar el “escenario muy catastrófico” de los 60,000 fallecimientos, ya anotaron 15,000 más, y a este jueves la cifra se sitúa en ¡75,439!

…

Ah, ya entendieron, bajamos, pero subimos…