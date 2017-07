Villa Rivera, dos veces plagiado en Culiacán en poco tiempo; el mundo condena a Maduro; López Obrador calla; falso: El cardenal Norberto Rivera no ha sido citado por la PGR

‘BESA EL DIABLO’ A JUAN RAMÓN DE LA FUENTE

Si de escoger promotores se trata, el ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente tuvo la mala suerte de ser objetivo de los bejaranos, encabezados por la senadora Dolores Padierna Luna.

En el afán de reventar el Frente Amplio Opositor, como proyecto de Ricardo Anaya Cortés y Alejandra Barrales Magdaleno, la tribu Izquierda Democrática Nacional (IDN) de René Bejarano Martínez acudió en procesión para convencer a De la Fuente de ser el ungido.

No se sabe si la maniobra para quemarlo fue urdida por Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres o Ricardo Monreal, o una jugada “involuntaria” de Padierna. Lo cierto es que el ex rector no cayó en la trampa.

VILLA RIVERA, DOS VECES PLAGIADO EN CULIACÁN EN POCO TIEMPO

En unas cuantas semanas, el secretario de Educación de Sinaloa, Enrique Villa Rivera, ex director del Poli y del Conacyt, sufrió dos eventos del crimen organizado.

Un trío de delincuentes encañonó a su chofer y bajó a su esposa de una camioneta al salir de su casa en la capital del estado. La segunda vez, el conductor iba solo y también lo bajaron del vehículo.

Lo que algunos interpretan como una serie de mensajes para el gobernador Quirino Ordaz Coppel, otros, simplemente, lo suman a la estadística de robo de vehículos con violencia. De uno de ellos se escapó el hermano del gobernador al identificarse con el grupo delictivo en la carretera Mazatlán-Culiacán.

EL MUNDO CONDENA A MADURO; LÓPEZ OBRADOR CALLA

La oportunidad está en bandeja de plata para que Andrés Manuel López Obrador tome una posición firme con el régimen de Nicolás Maduro. La condena mundial contrasta con el silencio del líder de Morena, quien se queja de que “la mafia en el poder” lo compare con el presidente venezolano.

Terribles las imágenes de golpeadores chavistas irrumpiendo, con violencia, en la Asamblea Nacional, tolerados por la Guardia Nacional, apresurados en reventar la sesión con garrote. Fotografías de legisladores ensangrentados dieron vuelta al planeta. Morena, impasible, y el Twitter de Yeidckol Polevnsky en otros asuntos.

FALSO: EL CARDENAL NORBERTO RIVERA NO HA SIDO CITADO POR LA PGR

En ningún momento el cardenal Norberto Rivera Carrera ha sido citado a declarar por la PGR de Raúl Cervantes Andrade, como indican las declaraciones de denunciantes por presunto encubrimiento de pederastia.

El viejo caso lo desempolvan los ex sacerdotes Alberto Athié Gallo y José Barba cada que les acomoda el timing y la necesidad de reflectores, ya que existe el antecedente de que el arzobispo primado de México ha atendido a tribunales nacionales e internacionales que trataron de lucrar con escándalos de pederastia, y todos los ganó Norberto.

Le informamos en este espacio, el 5 de junio (http://ow.ly/XXxj30dnWs9): El mismo viernes (2 de junio), el ex sacerdote Alberto Athié Gallo desempolvó una vieja denuncia contra Rivera Carrera, en espera de la efectividad del golpe, por la obligada renuncia al arzobispado al cumplir mañana los 75 años.

De nuevo, Athié trató de sorprender a la opinión pública al ocultar el origen de los odios con la Arquidiócesis, ya que fue echado de la Iglesia católica por un secreto.

Y ese secreto tiene madre; se llama Claudia Alicia Loeffler Berg, su colaboradora, con quien Athié tuvo una relación amorosa siendo sacerdote y con quien procreó un hijo que fue registrado, sólo por la madre, el 21 de septiembre del 2001 porque el cura se negó.

Al descubrirse el secreto fue obligado a colgar los hábitos y acudió al registro civil a reconocer a su hijo el 31 de julio del 2003, según constancia de la juez María de los Ángeles Pliego Velasco.

