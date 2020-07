Beltrones reaparece, opina y zarandea al sector político

En octubre de 2016, cuatro meses después de dejar la dirigencia nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo a IMPACTO: “Nunca me he retirado”, al responder sobre si el foro sobre “Gobiernos de Coalición”, organizado por Iniciativa Galileos marcaba su retorno a la actividad política.

…

Este sábado, durante una videoconferencia con dirigentes del grupo priista “Movimiento Líder”, y bajo la premisa de que el actual gobierno puede “ser tan malo como lo puedan denunciar o tan bueno como él se enuncie”, Beltrones seguramente volvería a decir “nunca me he retirado”.

…

Como es su estilo, el priísta, ex presidente de ambas cámaras, Senado y de Diputados, sorprendió con sus declaraciones. Aunque su intervención versó sobre un tema suyo desde el 2011, los gobiernos de coalición, “inevitables después del 2024”, el bombazo fue exhortar al PRI a no aliarse a grupos de “derecha sumamente rancia… enmascarados como sociedad civil” que pretenden quitar al Presidente antidemocráticamente.

…

El veinte cayó a algunos panistas tradicionales (“unos radicales del PAN se pusieron el saco”) que elucubraron con las palabras de Beltrones. “El tema sobre golpismo vino a pregunta expresa… Mi referencia es al loco que convoca a marchas vehiculares para pedir que renuncie AMLO”, puntualizó horas después.

…

Remachó diciendo que lo del PRI es con alianzas, frentes o sin ellos mirar al 2021, 2022 y 2024. Que acercarse a teorías y fuerzas golpistas… “sería peor que lo que nos está sucediendo…”. A diferencia de quienes gustan de reflectores diarios, Manlio Fabio suele aparecer cuando hay algo serio que decir. En eso tiene razón, nunca se ha retirado.

¿ALGUIEN PIDIÓ A LÓPEZ OBRADOR QUE NOS REPRESENTARA ANTE TRUMP?

Más que un buen gesto de gobernante a gobernados, en la afirmación este sábado del Presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar su viaje a Estados Unidos y abrazar a Donald Trump, pareciera dar a entender que lo hace por nuestro bien: Voy porque sé que ustedes quieren que vaya.

…

“Voy representándoles y no tengan la menor duda: Lo voy a hacer como ustedes lo merecen, con decoro y con mucha dignidad, haciendo ver la fortaleza de nuestra gran nación, de México”.

…

Para empezar, al 95 por ciento de la población (obvio, incluido el pueblo sabio) le importa un bledo si va o no. Además, el 100 por ciento no ha pedido que vaya a Estados Unidos a contarle a Trump nuestra vida.

…

No es un evento formal, ni representa la agenda de ningún organismo internacional. Es decir, viendo que ya Estados Unidos está en total campaña política por las elecciones de Presidente del próximo 3 de noviembre, todo se parece más a lo dicho por Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, no lo invitaron, lo citaron.

…

¿O a poco para que el T-MEC ayude a la economía mexicana, si llega a hacerlo, es necesaria la foto-espaldarazo en la Casa Blanca? ¿O a poco usted pide que López Obrador vaya y lo represente ante quien se ha burlado durante cinco años de los mexicanos? Que le vaya bien.

EL COVID-19, MÁS LETAL PARA EL EJÉRCITO QUE CUALQUIER OTRA ‘GUERRA’

Hasta diciembre de 2019 se estimaba que 600 militares habían perdido la vida en la guerra contra el narcotráfico desde el 2006, cuando Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles.

…

La cifra indica que por año habrían fallecido unos 46, y por mes 4 aproximadamente, aunque no se sabe si en este reporte esté incluida la Marina.

…

En un informe reciente, la Sedena señala que la cifra de militares muertos por Covid-19 llegó a 92 durante el periodo de cuatro meses que lleva la epidemia en México. Es decir, 23 casos por mes

…

Se debe destacar que tanto el Ejército como la Marina participan en el plan del Gobierno Federal para frenar la epidemia de Covid-19, y que ambas instituciones han aplicado medidas de contención, como la reducción de la concentración de personal en las oficinas y el establecimiento de dos turnos de trabajo.

…

El asunto no es menor si se toma en cuenta que además de entrarle al campo de la construcción (aeropuerto de Santa Lucía y otras obras decididas por el Gobierno Federal), recientemente fueron reactivados en las calles para ayudar a la Guardia Nacional contra la inseguridad. Es decir, están donde se les solicita.

…

Hoy la “guerra” es contra un enemigo invisible.