AMLO se echa dos “mañaneras”; está “como rifle”

Pues si anda del tingo al tango (en giras por todos los puntos cardinales del país), y casi de madrugada se avienta dos “mañaneras” (la de Seguridad y la de los medios de comunicación), quiere decir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en palabras de Fidel Velázquez, cuando le preguntaban por su estado de salud, “está como rifle”.

Y es que el domingo por la noche, mitoteros que son algunos que transitan la red, trataron de alborotar con que se rumoraba que el Presidente estaba hospitalizado.

Pero, además de que en el mismo twit se aseguraba que “fuentes de primer nivel en el gobierno afirman que el Mandatario está bien de salud y está en Palacio Nacional”, pasadas las 7:00 horas apareció en el Salón Tesorería con su usual “¡Ánimo!”.

Ya respondiendo a la pregunta sobre su supuesta hospitalización, aclaró: “Fui a cardiología, a una prueba de esfuerzo, y estoy al 100… entero y completo… Bien y de buenas”.

Lo dicho, está como rifle… pero solo dispara abrazos.

LÓPEZ-GATELL Y EL MEMORIAL A LOS MUERTOS

Cada día parece más difícil para el doctor Hugo López-Gatell zafarse de lo que sus propias cifras le deparan, quizá no la culpa, pero sí una gran parte de responsabilidad, por aferrarse a un patrón lopezobradoriano de “lo que yo digo eso es”, ante el angustiante saldo de muertos por el Covid-19.

Hasta este lunes, los fallecimientos suman 48,000 y contando. A 12,00 del “escenario catastrófico” que él mismo advirtió. No escucha las razones de los gobernadores, ni de nadie; pero, además odia a la prensa que no redacta como él (y el Presidente) quisieran. Eso sí, se cobija en los comentarios neófitos (por no decir de ocurrencias) de su jefe López Obrador.

Que brinquen los gobernadores, que Enrique Alfaro le explique con peras y manzanas que Jalisco no debe estar en semáforo rojo; que una y otra vez los medios de comunicación le hagan la misma pregunta, porque a pesar de todo lo que ha dicho desde hace cinco meses vamos a un abismo de muertes, no importa.

Él está en lo suyo. Este lunes le preguntaron si en algún momento ha pensado en renunciar, pero no respondió. López Obrador lo defendió por la mañana: “Es una campaña mal orientada”.

La cifra a la que se llegue (55,000, 60,000, 80,000, 100,000) será un memorial muy pesado para quien, en el recuento de los daños (enormemente graves), tenga que llevarlo, históricamente, sobre su espalda.

‘EL MARRO’, ENTRE GUANAJUATO Y LA FEDERACIÓN

José Antonio Yépez, antes que nada, debe saber que todo lo que diga puede se usado en su contra.

Esto porque 48 horas después de ser capturado en Guanajuato sigue en manos de la Fiscalía estatal y su entrega a la federal se prevé, afirman algunos, hasta el fin de semana, aunque quizá con otras 24 horas de “aleccionamiento”, perdón, de interrogatorio, y se determine su situación jurídica sea enviado al penal del Altiplano.

Porque, aseguran algunos malosos, con la FGR las preguntas serán distintas, además del qué y por qué lo hizo, el por quién y sobre quién lo hizo.

Claro, todo bajo procedimientos científicos.