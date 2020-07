AMLO, “desproporcionado” sobre el sector de la construcción y la economía

¿Habrá en el mundo algún país cuya economía esté basada en la industria de la construcción? Por plazos o determinado tiempo, quizá algunos. Por lo regular hay sectores adheridos al crecimiento económico por mera naturaleza como el manufacturero, el automotriz, el turístico.

…

Comentamos lo anterior porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo en Oaxaca, al supervisar un tramo carretero, que la economía mexicana se recupera ya ¡gracias al sector de la construcción!

…

Vaya, hay naciones que basan su poder económico en la venta de armas o hasta en el petróleo. El Presidente afirmó que es así porque este sector ocupa mucha mano de obra.

…

En todo caso, además del de la construcción, el Gobierno Federal debiera impulsar al resto de sectores, pero como él mismo lo dijo, “con medidas sanitarias, con el protocolo de salud correspondiente”.

…

Es decir, con cubrebocas, como lo aconsejó el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la semana pasada. El Presidente, entonces, hizo una afirmación muy “desproporcionada”.

CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO…

Al Presidente Donald Trump está saliendo caro su desprecio a la pandemia de Covid-19 de febrero para acá. Según una encuesta de la AP (Associated Press News) y el Centro NORC para Investigaciones Políticas, al republicano solo un 32 por ciento le aprueba su estrategia contra la enfermedad.

…

Pero no solo eso, a casi 100 días de la elección de noviembre 3, la mayoría de los estadounidenses cree que el país enfrenta un rumbo equivocado. El panorama para Trump se pone cada día más difícil frente a su rival demócrata Joe Biden.

…

Pero quién le manda al Mandatario estadounidense no perseguir a opositores; eso, estiman algunos, deja buenos dividendos políticos, al menos para enfrentar una elección.

…

A Trump se le ha criticado últimamente su rechazo a utilizar cubrebocas y el aumento de protestas en los estados por el exceso de fuerza de los policías contra afroamericanos.

…

Si alguien ve una cuestión similar a lo que ocurre en nuestro país, pues avísenle a “ya saben quién” que puede ir poniendo sus barbas a remojar.

LÓPEZ-GATELL RETORNA A LA CURVA, PERO AHORA LA ‘ALOCA’

El doctor Hugo López-Gatell seguramente calificaría esto de Infodemia, pero los malosos creen que para justificar su afirmación de que no les falló “el cálculo de la epidemia de Covid-19”, ha optado por enloquecer la curva.

…

En su conferencia de este domingo solo le faltó bailar o poner música a su explicación: “Las curvas epidémicas no solamente suben y bajan; pueden subir, bajar; volver a subir, volver a bajar; volver a subir, volver a bajar; bajar, volver a subir”, explicó.

…

Con ello desacreditó “a algunos medios (de comunicación) que han permeado una idea de que los números no fueron los que se contemplaron”.

…

“Esto es una ‘mentira construida’”, afirmó. Y alertó a la gente de que tuviera precaución y no se dejara desinformar. Luego casi calificó de tonto al pueblo sabio que piensa “que las curvas epidémicas suben y enseguida bajan”.

…

Lo malo es que desde que inició la epidemia en México, López-Gatell no había hablado de que la curva estuviera trastornada. Ahora lo dice, cuando los muertos ya no caben en sus gráficos. Pero, además, si el pueblo sabe que lo que sube, baja, pues es que ha leído a Newton.

…

En fin, que a veces pareciera que lo grave de la epidemia en México no solo es el virus…