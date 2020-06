Al año y medio de gobierno, si no hay Zócalo, hay Tren Maya

Haberlo dicho antes y ni coraje hacemos. Es más, hasta una réplica del Tren Maya se habría colocado en la Plaza de la Constitución para hacer alusión a los 18 meses de gobierno.

…

Y es que hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador apenas arrancó la conferencia matutina en Isla Mujeres, a donde fue para iniciar una serie de “banderazos” de arranque a una de sus obras insignia, y nos reveló el motivo de su urgencia para contar con un escenario ad-hoc.

…

“Hoy cumplimos un año y medio de gobierno. Llevamos 18 meses gobernando la República y me siento satisfecho de lo alcanzado”, dijo orgulloso de ver en lo que ha transformado a la República.

…

Sí, finalmente salió el peine. Pero él añadió: “A pesar de los pesares sigue avanzando la transformación del país”.

…

Acostumbrado a no dejar pasar fecha alguna que le represente capital político -hasta mensajes trimestrales hay-, pues si era difícil armar algo grande en la Capital, por el inconveniente del Covid-19, para amenizar el año y medio, nada mejor que dar banderazos y recorrer el país.

…

Después de todo, la política es la política.

LA HACIENDA EN MULETAS

Pues este domingo más de uno se fue con la finta sobre la ausencia del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el evento de todas las tardes-noches en donde el anfitrión es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

…

La conferencia sobre la pandemia en México del Covid-19 daba paso, hasta con señales de apresuramiento y acelerando el informe técnico sobre casos confirmados y muertos, al anuncio de un reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, a México por sus acciones y medidas contra el tabaco.

…

Por ello fueron invitados la Secretaria de Economía, Graciela Márquez; el de Salud, Jorge Alcocer, y el de Hacienda… pero -oh, oh-, Herrera no hizo acto de presencia. Su lugar lo ocupó Gabriel Yorio, subsecretario.

…

Los malosos no esperaron. Comenzaron a especular. Que si Herrera minimizó la entrega del reconocimiento. Que si estaba ocupado excavando minas para encontrar recursos. Que si por ahí existía algo administrativo que los mexicanos no supiéramos. Que si el tal nuevo coronavirus le habría hecho alguna trastada.

…

Fríos, fríos; calientes, calientes. Hasta el búnker de los malosos llegó la justificación: Herrera convalecía, tras una operación de rodilla a la que fue sometido hace por ahí de una semana y media.

…

Y, claro, como lo dictan las reglas, una hacienda pública no puede andar en muletas.

EL DERECHO A DISENTIR Y EL EJÉRCITO

Siempre es bueno agradecer las buenas noticias. Cuando este domingo Ricardo Monreal comparó las diferencias entre México y Estados Unidos en cuanto a las protestas y la forma de actuar de los gobiernos, se da por sentado que tomó en cuenta el nivel de las manifestaciones.

…

El senador se refirió, muy claro, al derecho a disentir y a manifestarse. Aseguró que el gobierno mexicano nunca haría ninguna de las cosas que ha propuesto Donald Trump para frenar los disturbios.

…

La última, sacar al Ejército -“fuertemente armado”, dijo el Presidente de EU- para intervenir contra “esos actos de terrorismo doméstico”.

…

En la Ciudad de México en las últimas protestas y actos vandálicos contra los feminicidios ni siquiera la Policía interviene, solo vigila y sin armas. Y el gobierno de López Obrador lo ha reiterado, no volver a utilizar la fuerza contra las protestas y manifestaciones.

…

Eso alivia. Porque, de hecho, y por orden presidencial, el Ejército ya está en las calles. Claro, su labor es colaborar con la Guardia Nacional para reducir la inseguridad de los mexicanos.