Ahora AMLO retrasa vuelo Cancún-CDMX

Apenas el jueves pasado, junto con su esposa y dos hijos, un padre de familia decidió bajar del avión en el que viajarían a Villahermosa, Tabasco, aludiendo “inseguridad” porque en el mismo vuelo iba el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

…

El vuelo era el 507 de Aeroméxico, y ante la sorpresa de otros pasajeros, la familia decidió descender de la aeronave. El Presidente no opinó sobre el incidente.

…

Sin embargo, este sábado el Mandatario federal y parte de su comitiva que lo acompañó a una gira de trabajo por Solidaridad, Quintana Roo, llegó retrasado a la terminal donde los esperaba el avión que lo regresaría a la Ciudad de México, y que estaba a punto de despegar.

…

Un video exhibido por el periódico Reforma muestra cómo López Obrador, y otras personas que lo acompañan, llega corriendo a la sala de abordaje y suelta un “¡ya llegamos!”. En el avión, del vuelo 444 de Aeroméxico, seguramente, algunos pasajeros desesperados habrían preferido otro vuelo… para el Presidente.

VISITAS VEMOS, CORAZONES NO SABEMOS

Ante la continua visita a México de funcionarios estadounidenses, el “sospechosismo” comienza a fluir entre muchos ciudadanos. Luego de dos visitas seguidas, diciembre y enero, de William Barr, Fiscal General de Estados Unidos, este martes Marcelo Ebrard recibirá a Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

…

De entrada se sabe que Kozak trae un agenda cargadita para México, y luego se seguirá a Guatemala. El asunto fuerte es, entonces, migración.

…

El amor diplomático, no platónico, entre los dos gobiernos no parece estar a prueba. En diciembre también visitó México Robert Lighthizer, representante comercial de Donald Trump para el acuerdo comercial denominado T-MEC.

…

Nada llevaría al “sospechosismo” si, cuando menos, de algunas de esas visitas se llegara a saber públicamente todo lo tratado o acordado que, casi un hecho, no todo debe ser de “seguridad nacional” como para no compartirse al “pueblo sabio”.

…

Aunque por vecindad existen muchos temas afines prioritarios como la misma migración, tráfico de droga y armas y, por supuesto, comercio, llama la atención que todo se resuelva con viajes, ni siquiera con llamadas telefónicas o, de plano, conferencias de prensa públicas de cada gobierno. O quizá todo es una muestra del nuevo dinamismo bilateral.

CORONAVIRUS, AH1N1… E INGRATITUD

Este lunes se dio a conocer el caso en Ciudad Juárez de un ciudadano chino que fue aislado al interior de un complejo industrial donde labora o colabora, y al que según reportes se le detectaron síntomas que rápido llevaron a pensar que se trataba de coronavirus.

…

El hecho nos recuerda la ingratitud que muestra el mundo ante episodios de miedo como es el caso ahora de este virus detectado inicialmente en la ciudad de Wyhan, o como lo fue en el 2009 el de la Influenza, llamada finalmente AH1N1, y que provocó que los mexicanos fuéramos, por semanas, seres apestados hasta por países supuestamente amigos como Cuba o Chile.

…

Vaya, después de regado por el planeta que éramos trasmisores del “fin del mundo”, los mexicanos, eso sí, esparcidos por todos lados, sufrimos las más bajas discriminaciones, como aquellos que fueron encerrados en un calabozo en Afganistán.

…

Ahora tocó el turno a los ciudadanos chinos. Bajo exámenes para confirmar o descartar que porta el virus que provoca una neumonía fatal, el presunto empleado o visitante de la empresa Foxconn, de origen taiwanés, y dedicada a fabricar componentes electrónicos, se encuentra recluido en el área de dormitorios de la maquiladora.

LA QUE SE LE VIENE AL GOBIERNO CON EL EZLN

Este sábado circuló un video en el que se ven varias camionetas transportando a pobladores zapatistas que incursionan al municipio de Ocosingo. Según reportes, la movilización es en preparación a las protestas agendadas para el 20, 21 y 22 de febrero en Morelos y la Ciudad de México.

…

Afirman que el plan es contener a como dé lugar las obras anunciadas y puestas en marcha por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía que, aseguran, amenazan a comunidades indígenas y al medio ambiente.

…

Al parecer, ambas partes esperan recibir del otro la invitación para dialogar, pero ninguno toma la iniciativa.