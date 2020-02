A la Segob preocupa gaseada a “amigos” del Presidente

Hasta donde sabemos los alcaldes gaseados el año pasado en la puerta de Palacio Nacional, las mujeres que marcharon contra el feminicidio y que recibieron una buena dosis de gas verde, o los padres de familia con hijos con cáncer vapuleados en el AICM, también son mexicanos.

Esto porque este domingo en Tuxtla Gutiérrez a alguien se le ocurrió, seguramente sin avisarle al gobernador Rutilio Escandón, desalojar de un bloqueo a normalistas de Mactumatzá y a padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La acción, que dejó al menos 10 lesionados, y que repercutió simultáneamente en Guerrero, pues estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” bloquearon su vía favorita, la Autopista del Sol, fue atendida por Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, tan rápido como si alguien se lo hubiera ordenado.

“Lo sucedido en Chiapas demanda una investigación exhaustiva. Desde la Segob… exigimos aclarar los hechos y castigar a los culpables. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa cuentan con mi respaldo”, expresó la funcionaria federal en un twitt.

Tal vez habría que hacer una lista de asuntos por los que Sánchez Cordero también podría interceder. ¿O a poco hay desalojos y arremetidas que no se ven?

LOS FEMINICIDIOS Y UN ESTADO REBASADO

El caso más reciente ni siquiera es el de Ingrid Escamilla, la joven de 25 años desollada por su pareja hace poco más de dos semanas, y que provocó, una vez más, el repudio de la sociedad capitalina y nacional

No, hace tres días, una suerte parecida sufrió Joseline, de 17 años. Después de ser asesinada por su tío, fue abandonada en un canal de Tultitlán. Pero este domingo el cuerpo de una niña, de entre 7 y 9 años, fue descubierto en una bolsa de plástico en la alcaldía de Tláhuac.

El tétrico panorama parece no tener fin. Tampoco el hallazgo del hilo de la madeja por parte de las autoridades. Tal vez ya supieron cómo comenzar para frenar la ola roja, pero, seguro, no saben cómo continuar.

En medio de la desesperación, no solo de las mujeres, sino de la sociedad, todavía resuenan las palabras del Presidente de la República cuando en su conferencia matutina dijo que algunos querían que el tema del feminicidio opacara el de la rifa de dinero con la imagen del ex avión presidencial.

Aquí se podría decir más, pero para qué si este domingo el Obispo Auxiliar Salvador González Morales, durante su homilía en la Catedral Metropolitana, lo dijo sin faltarle ni una letra:

“La auténtica manifestación a un Estado que da la impresión de no hacer nada o hacer muy poco; de relativizar lo que tendría que estar en primer lugar en su esfuerzo:

“Trabajar por el respeto de la vida de las personas, especialmente las más vulnerables, dígase las mujeres, los niños, los niños dentro del vientre de sus madres, los enfermos, los migrantes”. ¿Lo entenderán?

OTRA DE MUÑOZ LEDO: “LAMBISCONES” CON AMLO

Estamos acostumbrados a que donde pone el ojo, pone la bala. Así es Porfirio Muñoz Ledo. Lo ha sido siempre independientemente del color del partido en donde se encuentre.

Ahora tocó el tema de las consejerías vacantes en el Instituto Nacional Electoral, y que deberán nombrarse las próximas semanas. Advierte que tales cargos deben elegirse por consenso para que el órgano electoral conserve su autonomía.

Y advierte que ha escuchado a varios compañeros de partido (Morena) sobre mayoritear el proceso, Es decir, que el instituto quede cargadito de incondicionales para el Presidente, de frente a los procesos electorales de este año y el que sigue.

“Dirigentes de Morena están actuando como lambiscones innecesariamente… Quieren entregar la sujeción del instituto “como un trofeo al gobierno… Es un error histórico y una tontería política”.

Algo medido con sus comentarios, Muñoz Ledo recomienda a sus compañeros morenos, a la 4T y al Presidente conservar la autonomía del INE, “aún por razones pragmáticas”. El que sabe, sabe.