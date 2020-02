A la japonesa Toyota no le asusta Guanajuato

En tiempos difíciles o en terrenos escabrosos es cuando y donde se reconocen las acciones de quienes apuestan por el futuro de los mexicanos, y más cuando los que no se rinden son extranjeros.

Más allá del concepto “business”, es loable la inversión en Guanajuato de la empresa japonesa Toyota Motor Corporation que la semana pasada inauguró en Apaseo, El Grande, su segunda planta en México.

Para su nueva fábrica, que se dedicará a producir las camionetas modelo Tacoma, la compañía invirtió 700 millones de dólares. El proyecto es que a su máxima capacidad, la planta produzca 100 mil unidades anualmente, que se sumarán a las 166 mil de Tecate, Baja California.

El ejemplo es plausible si se toma en cuenta que hoy por hoy Guanajuato es el estado más asediado por el crimen organizado, y que en el 2019 alcanzó niveles históricos de violencia, como en algún tiempo lo fue Chihuahua, Nuevo León y Michoacán.

El de Toyota es un gesto de empuje que el gobierno mexicano debe utilizar para mostrar que la violencia no puede vencernos y, mucho menos, a la invesión. ¿Miedo a invertir en México? ¡Ni en el corazón del estruendo!

YEIDCKOL CONFIRMA LAS DOS MORENAS

Hasta pareciera que Hidalgo es el estado de los experimentos morenistas, pero no -o quizá sí-, depende del ojo con que se le vea.

Hace una semana, el todavía fresco presidente nacional interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, encabezó una reunión cuasi secreta con consejeros y miembros del Comité Estatal de Morena de Hidalgo, en la capital Pachuca.

Secreta porque temieron que fuera reventada por grupos ajenos al partido o, incluso, del partido mismo, y cambiaron de sede. El asunto es que este domingo, Yeidckol Polevnsky realizó la suya, una “asamblea informativa” con la militancia, también en la capital.

¿Será esa la “democracia” que recomendó Andrés Manuel López Obrador, verdadero líder de Morena, para que su partido resolviera sus enredos internos?

Polevnsky parece haber dado un paso más adelante que Ramírez Cuéllar, pues ya se metió en el proceso electoral del 7 de junio en el que, en Hidalgo, se elegirán 84 alcaldes.

El asunto es que al encabezar su “asamblea informativa”, la secretaria general con facultades (todavía, creemos) de presidenta nacional, fue abucheada porque habló de una alianza con el Verde y el Panal.

No fue todo, se sabe que Yeidkol impulsa la candidatura de Canek Vázquez, ex priísta, para la capital, pero, afirman, en acuerdo con el gober tricolor, Omar Fayad. Vaya usted a saber cómo acabará no la elección en Hidalgo, sino el arrebato en Morena. Por lo pronto el partido de AMLO está copeteado, y ya actúa hasta con dos dirigentes.

LA GIRA DE LAVROV, MÉXICO Y EU

En 2017, cuando Luis Videgaray, entonces Secretario de Relaciones Exteriores, se reunió en Moscú con su homólogo ruso Serguéi Lavrov, las cosas entre México y Rusia quizá no tenían el betún de ahora, bueno, el terciopelo, aunque, a decir verdad, las relaciones entre ambos países siempre han sido buenas.

Hoy, sin embargo, parecen tener una mejor conexión con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante el corte ideológico de la administración morenista, entre izquierda y buenas noches.

Este fin de semana, en el fin de su gira por América Latina (Cuba, México y Venezuela), el Canciller ruso se explayó por Caracas en una amplia agenda que culminó con una reunión privada con el Presidente Nicolás Maduro.

Mientras él lo hacía con Maduro, Juan Guaidó, Presidente interino venezolano, designado por la oposición, se reunía en Washington con Donald Trump. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, porque, aunque no lo diga, al Presidente vecino de arriba, no le cuadra que México salude a los de la otra cuadra, y menos en una gira específica a tres países.

Vaya, una suspicacia que, créalo o no, pudo también acelerado, en noviembre pasado, la salida de México de Evo Morales, ex Presidente del mismo eje al que visitó Lavrov. Bueno, México porque es amigo del mundo.