Los traseros de paja

QUIEN TIENE EL TRASERO DE PAJA, SIEMPRE LE TIENE MIEDO A LA LUMBRE CERCANA”. ANÓNIMO

Hace algunos años, platicando con un importante político, cuando iniciaba la etapa de la tecnocracia o se vislumbraba, por la imposición y los mexicanos educados en las escuelas norteamericanas, me decía que independientemente de estos tecnócratas, ligados a los números y las políticas norteamericanas, no podrían prescindir de los políticos, porque no entenderían las acciones sociales y esto les complicaría mucho su forma de gobierno, me quedé pensando unos minutos y le contesté: “Pues mire, sin duda los políticos en este país tienen mucha experiencia, pero lo que sí le digo es que los tecnócratas podrán al paso de un tiempo aprender política y, los políticos, como son de flojos y baquetones, no podrán aprender de la técnica y así les desplazarán, porque no tendrán armas para poder frenar las políticas neoliberales hasta que por su misma ineficiencia y su manejo en favor de unos cuantos, la gente del pueblo se irrite y decida cambiar las cosas, entonces retornará al poder un político, político que tenga una visión social del desarrollo y de la importancia de gobernar en favor de las mayorías y claro, no podrá deshacerse de las minorías que seguirán, por un tiempo, medrando con su oportunismo y sus chantajes en contra de todos, al amenazar con la salida de capitales y generar una crisis económica que afecte a la política”, y, bueno, al parecer, no fallé en mi análisis… ahora, tenemos en el poder a un político, político, especialista en el manejo de masas y esto hace posible el que no se desborden las pasiones y se generen en el país movimientos de protesta que provoquen desestabilización y anarquía, por ello, los grandes capitalistas que no son pasionales sino fríos para defender sus intereses, mantienen su apoyo incondicional a AMLO, porque ellos siguen ganando y, en las crisis, pues ganan mucho más, por ejemplo Carlos Slim, conoce de primera mano este proceso, porque es pariente del ex presidente de Líbano Charles Helú, cuando inicia el conflicto allá por los años sesenta, era hermano de su madre, y de ahí emigraron grandes capitales a México, porque independientemente de que eran políticos gobernantes son, fundamentalmente, empresarios y financieros y todos sabemos que el dinero no tiene nacionalidad ni fronteras y así protegieron sus intereses durante el conflicto bélico sin dejar de tener utilidades, por esa misma razón, la experiencia de Carlos Slim se genera por la propia experiencia de su padre durante el conflicto revolucionario de 1910 cuando, desde sus tiendas, jamás sacó su dinero, sino que supo adecuarse a las circunstancias y tiempos y, en la crisis, tener mucho más utilidades de sus productos, así, conociendo la realidad, los tiempos y las circunstancias, don Carlos Slim ha sido de importancia y solidaridad para el crecimiento de AMLO, sin dejar de tener las relaciones con los entonces gobernantes del PRI y del PAN, porque si alguien sabe invertir en la política pues son esos empresarios y financieros que pueden tener, por su cercanía con el poder, la información privilegiada para obtener los contratos, las concesiones o la simple información que les permite mover sus cuentas y capitales de acuerdo a las condiciones político-económicas del momento, por ello, Romo, también acumula la experiencia de los años del famoso grupo Monterrey y así lograron desplazar al grupo “Atracomulco” del poder y dar inversiones adecuadas para que el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador se desarrollara hasta controlar el poder, después de muchos años de lucha, por ello, ahora, se puede dar hasta el gusto de impulsar el beisbol, sin que le importe dar o brindar recursos a un pillo como Harp Helú, quien fuera uno de los instrumentos del gran fraude financiero del Fobaproa y que, posteriormente, al lado de Roberto Hernández, con las instrucciones de Ernesto Zedillo, financiaran a Vicente Fox para romper la fuerza del PRI y dar paso a los grupos de la “oposición financiada desde el poder” para que tuvieran el poder, tal como lo venían deseando y ordenando los norteamericanos antes de que se generaran las protestas sociales, el asunto es que no supieron escoger bien al tipo y sí tenía experiencia y ambiciones pero solamente para manejar, como gerente de la Caca Cola, al país, en favor de los intereses refresqueros y ahí se quedó, tratando de salir de sus adeudos en sus ranchos y negocios agrícolas, por esa razón, dejaron que llegara al poder a Felipe Calderón, porque de ahí partiría la política represiva y la violencia con el pretexto de la “GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO” QUE BRINDARA LAS CONDICIONES DE LA MILITARIZACIÓN Y LA VENTA DE ARMAS Y LA POLÍTICA DE INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA, INCLUSO, PERMITIENDO LA VIOLACIÓN, POR PARTE DE LAS AGENCIA GRINGAS, de la soberanía nacional y, en esa crisis, dan, nuevamente, el poder al PRI que sólo se estanca en el saqueo y la corrupción, de tal suerte que generan las condiciones naturales para el triunfo de AMLO, quien aprovecha este momento para imponer sus condiciones en el proyecto político del cambio de sistema, así, ahora, podremos ser testigos de los nuevos tiempos, donde las demás “fuerzas políticas” que no pasaron de ser membretes y siglas, no tienen capacidad alguna de “oposición” al sistema, de tal suerte que incluso, hoy en día, se salen las boberías y pendejadas de los mismos peñistas, como en el caso del manejo de dinero que nadie explica, que ahora se le atribuye al Senador Chong y, se sueltan los diablos, consignando a muchos de los que le hicieron la vida imposible a López Obrador, pero con una sutileza tal que nadie puede protestar, así que los tiempos del cambio son en serio y hay que ver lo que ahora sucede en este momento…