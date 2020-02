Los tiempos presidenciales

En política puede ser esclavo de sus palabras, pero también, dueño de su silencio. Es importante decirlo porque en el asunto que representa el escándalo de la detención de Emilio Lozoya, en España, por supuesto, se desatan los diablos y andan por las calles exigiendo linchamientos de culpables o inocentes o cuando menos meter a la cárcel a los “chivos expiatorios”, pues da lo mismo, lo que se busca en casos como el que vemos no es la justicia sino el buen circo con menos pan, por ello, se hacen cenas con tamales de chipilín en una fecha donde todos podrán interpretar que están ahí, para cotizar, a fuego lento, los “cachitos” de la lotería que pueden ser los rescoldos de las próximas hogueras, pues en esto de los escándalos lo que importa es generar esperanzas y brindar al infeliciaje la certeza de que su pobreza es parte del saqueo y del engaño de lo que se ha llamado neoliberalismo, ocultando que, al final de cuentas, sigue esa política en el círculo de empresarios, comerciantes y financieros, y que al final de cuentas todo lo que se hace por alentar la economía de los jodidos, pues beneficia a los “empresarios”, porque aumenta el consumo de los bienes nacionales y aumentan sus ganancias, y esto no es malo, lo malo es el juego que en ocasiones se lleva y se puede salir de control, como ahora apuntan las demandas al exigirle al presidente que, en el asunto Lozoya, no se le vea como un “chivo expiatorio”, que lo es, sino que se llegue a los verdaderos saqueadores y corruptos como podrían ser el “vicepresidente” Luis Videgaray, tan apapachado por muchos funcionarios que le deben las relaciones con los gringos y con los corruptos del neoliberalismo, con el encargado de la oficina legal del presidente, Castillejos, y con todos aquellos que al final de cuentas recibieron desde dólares del soborno para entrar en la contienda presidencial y, afectaría al ex presidente Peña Nieto y a Felpe Calderón, a pesar de que AMLO diga que no está en el camino de aumentar los odios para que se lleven a juicio e investigación, pero solo lo podría aceptar, si el pueblo sabio acepta hacer la petición por medio de la demanda al gobierno con firmas de que se realicen esos actos, porque él, no quiere aparecer un tirano y hombre vengativo.

Digan lo que digan el ex presidente Peña Nieto debe estar muy preocupado al grado de que deje los noviazgos en pleno festejo del Día del Amor y la Amistad para entrar en las consultas y la operación política y judicial que le mantenga a salvo con acuerdo o sin acuerdo de “impunidad”, pues uno no sabe lo que ocurre cuando las cosas se determinan por los actos presidenciales y momentos políticos nacionales, Videgaray debe poner pies en rutas del exilio y acumular los datos para que pueda chantajear o negociar, según sea el caso, Bazbaz tendrá que andarse con cuidado porque ahora no cuentan las sombrillas presidenciales y se reclaman los actos de corrupción y de omisión, el jefe de la oficina legal de presidencia, hombre de pronto multimillonario y de gran poder, pues debe andar enchiquerado o buscando cuevas donde ocultarse o acumulando datos para negociar; funcionarios de PEMEX, de Hacienda, de Presidencia, de agentes en el empresariado, comercio y finanzas, pues deben acumular datos para su defensa, porque este como señala podrá ser un ejercicio donde se pruebe la fuerza y el manejo oficial del poder presidencial en el neoliberalismo, no solamente es un juicio contra los “corruptos” sino una lápida para la corriente neoliberal donde las bolas pegan en diferentes bandas que alcanzan hasta los cuates de Carlos Salinas de Gortari, el “innombrable”.

Comentaba el presidente que es tiempo de que los mexicanos entiendan que se terminó con la impunidad presidencial y que el presidente se podrá juzgar, poniendo como ejemplo que el último antecedente de que se tuvo conocimiento es cuando el compadre de Don Porfirio Díaz no quería dejar el poder prestado y fuera acusado de corrupción para que así devolviera el poder al que en verdad lo tenía: “El dictador”.

Por ello ahora se piensa que si se quita la posibilidad de impunidad de los ex presidentes y se les puede llegar a investigación y juicios a lo mejor no les hacen nada, pero cuando menos el “calambre” les dará la posibilidad de callar para estar más seguros, y esto tiene especial significado para que Felipe Calderón deje la peda y aprenda a estar callado y “engarrotado” al igual que los demás ex presidentes, Fox, Zedillo, Salinas de Gortari, y el que los controladores de las fuerzas malignas de la derecha, como lo son algunos empresarios y “dirigentes” empresariales, en vez de andar vociferando se pongan a vender o repartir los cachitos de la Lotería Nacional…

Claro que este asunto permitirá acelerar a muchos de los cercanos al presidente para tomar sus puestos en las luces de la publicidad y buscar su postulación en la posible y combatida y demandada “sucesión presidencial” adelantada que se muestra en el gobierno de AMLO, cuando todos saben que ahí está firme la señora Sheinbaum, Marcelo Ebrad y los acelerados que pueden imponerse si es que se cuelgan o se apropian de la fuerza de MORENA, creando así una posible división donde el mismo presidente pueda tomar la determinación de dejar a su partido, para refugiarse en la capa del purismo revolucionario…

Claro que estos son los tiempos del manejo y operación presidencial, demuestran que se van cumpliendo las promesas y la lucha contra las corruptelas y las impunidades. Son los tiempos del presidente y como todo buen conocedor de las masas, aprovechará las mañaneras para marcar la ruta política que le beneficie y dejara a un lado muchos de los escándalos que le golpeaban su prestigio y credibilidad, primero los pobres y las masas que son las que llenan las urnas y emiten los votos, ellos son los que, al final decidirán si se quedan tranquilos o se aceleran para la protección de su admirado presidente, al que tienen confianza y afecto, pues son días y tiempos del AMOR Y LA AMISTAD…