Los temores de la cuarta transformación, ¿impulsarán la quinta?

En apenas el fin de semana pasado y el inicio de esta, los anuncios de López Obrador y su equipo han puesto a temblar a muchos ante inminentes, no sabemos qué tan controlados, “movimientos de tapete”. Apuntalar al país no está de más

Después del rotundo triunfo de Andrés Manuel López Obrador, “carro completo”, sí, y ante los días que vienen para ir adecuando los cambios que trae en la cabeza (por fuera y por dentro), aun cuando todavía no inicia su sexenio, valdría la pena que periféricamente, aquellos que no ostentan el poder político, pero sí el económico, o el poder de la congruencia, apuntalaran al país, a México, con vigas de no sé qué tipo para evitar -no vaya a ser-, un derrumbe repentino, una implosión.

Cierto que las “rupturas” políticas, culturales, científicas, son las que dan paso a la transformación no sólo de un país, sino del mundo entero, de la humanidad, pero las ideas deben estar rodeadas de congruencia y, sobre todo, de sabiduría.

La “austeridad republicana”, base de los chorrocientos puntos (para la “cuarta transformación”) prometidos por el ahora virtual Presidente Electo, pero reducidos a 50, suena al oído a música de ángeles y, de lograrse sin aspavientos, sabrá a manjar, siempre para convertir a México en una nación más justa y de muchísimo menos despilfarro en provecho de unos cuantos.

¿Pero y si el andamiaje, más allá de las palabras y los buenos deseos, se viene abajo?

Porque ante el mundo debemos ser justos y austeros, pero fuertes. El sometimiento irrazonable -que luego se convierte en mayor subdesarrollo-, ante las grandes potencias, ante la globalización (que incluye todos los factores de productividad), ante las asociaciones comerciales (TLC, Alianza del Pacífico, Mercosur, Tigres Asiáticos, Unión Europea), ante los voraces fuertes sobre los mansos débiles, castiga a la población, a los ciudadanos, supuesto objetivo principal de los cambios en la forma de gobernar.

De casi 200, México es hoy la economía número 15 por debajo de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, India, Italia, Brasil, Canadá, Rusia, Corea del Sur, España, Australia.

Pero por encima de Suiza, Argentina, Suecia, Polonia, Bélgica, Noruega, Chile, y muchos más.

Es decir, mal, mal, no andamos. El reto es ir, por lo menos, por los posicionados del 10 al 14. Entrar al grupo de los 10 no va a costar unas tres “transformaciones” más.

Y, claro, que todo sea palpable en una correlación de no sólo voltear la pirámide y los que están arriba queden abajo y viceversa.

Hay un dicho que bien aplica a muchas otras cosas, más allá de su despectivo origen: “…Ni todo el amor, ni todo el dinero”. Y aplica bien a la “concesión popular”.

El cuento viene, en principio, porque la fila es larga, muy claro en el asunto de la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Javier Jiménez Espirú, propuesto para ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo este domingo, aun cuando no son gobierno en funciones, que su edificación se definirá a través de una consulta popular. ¿Así nada más porque yo digo? La idea, según el INE, no procede constitucionalmente.

Pero no expliquemos por qué, ni entremos en detalles.

Aquí el punto es que las decisiones tomadas con el “sí” o “no” de un padrón ciudadano desinformado, apático, vengativo, sin nivel crítico ni de conocimientos promedio, entierran el poder de un gobierno o un Estado con posibilidades enormes de trascender.

Eso de “entregar el poder al pueblo” dejó de funcionar hace medio siglo. Era la gran idea romántica, benefactora que, de hecho, se convirtió en autoritarismo.

El nuevo AICM es la punta de un iceberg que podría atravesarse al “Titanic” de la Cuarta Transformación y urgir a la quinta.

No por nada ayer, en un solo día, los empresarios, preocupados, pidieron, no sabemos a quién, pero sonó a grito desesperado, un “contrapeso” al inmenso poder ahora ostentado por Morena y López Obrador no sólo en el Congreso nacional y los locales, sino en toda materia política.

No por nada ayer el mismo Instituto Nacional Electoral suplicó respetar los salarios de sus trabajadores, diciendo que “siempre han ganado menos que el Presidente”.

No por nada Manelich Castilla, Comisionado General de la Policía Federal, pidió a los morenistas que antes de implementar estrategias revisen procesos y personas, experiencia y honorabilidad de los que deben encabezar las áreas de seguridad.

No por nada, el sábado, el General Roberto Miranda, Jefe del Estado Mayor Presidencial, después del Maratón “Molino del Rey”, dijo, ante la amenaza de desaparecer esa institución: “Nosotros somos institucionales, lo que determine (el virtual Presidente Electo), acatamos eso… somos moldeables, podemos trabajar como se nos indique”.

Y si esto es el principio, para lo que viene, que alguien apuntale al país, ponga andamios, pilares. La quinta podría ser brutal.

