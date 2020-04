Los motivos de Salinas Pliego, el “amigo” presidencial

Como buen periodista, consciente de lo que destaría, Javier Alatorre se convirtió este jueves en el gran distractor a causa de su exhorto en su noticiero de TV Azteca a no hacer caso al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, el científico vocero de la guerra del gobierno federal contra el coronavirus, porque, según dijo en un reportaje, sus cifras y conferencias de prena son irrelevantes.

Ha merecido respuesta, por cierto, comedida, del Presidente López Obrador, que incluso le dio trato de amigo, lo que de inmediato causó reacción negativa de periodistas afines al mandatario. Julio “Astillero” Hernández lamentó que AMLO utilice “dos varas para medir la actitud de los medios de comunicación (y de los poderosos grupos empresariales)”.

En su SDPNoticias, Federico Arreola fue más severo: “Salinas Pliego no desea la muerte de nadie. Su único interés: presionar al gobierno buscando ventajas. Es desleal con México y con su amigo AMLO”.

En realidad, el amigo del Presidente es el jefe de Alatorre, Ricardo Salinas Pliego, lo cual no es novedad pues no tiene mandatario aborrecido. Desde Carlos Salinas ha sido amigo de todos los Presidente, fueran del PRI o del PAN.

Sólo para medir el tamaño de la amistad de Salinas Pliego con López Obrador y con Enrique Peña Nieto, podríamos entretenernos preguntándonos por qué la Cuarta Transformación elude ir a fondo en el caso Fertinal denunciado por su gobierno, a grado que cuando el tema sale a relucir en la conferencia mañanera el Presidente suele eludirlo enfocando sus baterias sobre Agronitrogenados de México.

Pero nos desviaríamos; el tiempo de Fertinal llegará irremediablemente.

Tal vez el único pecado de Javier, por cierto, un gran periodista, fue, a menos que esté convencido de lo que dijo, lo cual es posible, no resistirse a las indicaciones de su patrón, porque disentir del director o del propietario del medio también es tema de libertad de expresión.

Javier se concretó a actuar como vocero de Salinas Pliego y a sintetizar su pensamiento con una frase demoledora que cimbró al gobierno federal: “…sus cifras y sus conferencias ya se volverieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le hagan caso a Hugo López Gatell”.

El 25 de marzo, IMAPACTO ganó la nota incluso a Javier Alatorre.

Salinas Pliego reunió a sus ejecutivos y colaboradores para participarles su pensamiento sobre la pandemia del Covid-19. A modo de contexto, en alguna ocasión se apartó de la lectura del discurso previamente redactado y risueño improvisó para enviar un mensaje a alguno o algunos de sus colaboradores que critican a su amigo el Presidente. Imagino se refería a Sergio Sarmiento que en su columna en el periódico Reforma no suelta a López Obrador.

He aquí el texto que subimos al portal de impacto.mx, a la aplicación telefónica gratuita de IMPACTO y a las redes sociales horas antes que TV Azteca y Alatorre se ocuparan del evento oficial de Salinas Pliego:

“Después de expresar su “poquito de miedo” al coronavirus porque, a causa de su edad, “soy de riesgo”, el empresario Ricardo Salinas Pliego aconsejó a los directivos de sus varias empresas tener “Calma y paciencia. Hoy estamos mal, las calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, parques sin gente, esto no puede ser… La vida tiene que continuar. Sabemos que el miedo es muy mal consejero y hoy nos han metido a todos el miedo. El miedo a morir por el virus.”

“Conocido por Tv Azteca, Elecktra y Banca Azteca, el empresario dijo a sus ejecutivos que:

“El pánico que ha desatado el coronavirus quizá puede comprenderse en un principio, claro es desconocido, es invisible, nos han hecho creer que es una cosa terrorífica pero después de reflexionar un momento deberíamos ubicarnos como está la evidencia.

“La decisión que están tomando todos los gobiernos del mundo, incluido el nuestro, de suspender drásticamente toda la actividad económica de frenar la marcha normal de un país y mandar a todos los trabajadores a sus casas para evitar contagio, no producirán nada positivo sino un resultado seguro: crisis y desesperación para millones de personas y de eso sí tenemos que preocuparnos.

“En México la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno, la inmensa mayoría de la población vive al día.

“De manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene que comer; como tampoco tendrán que comer muchos que hayan tenido que aguantar la cuarentena y que al regresar encuentren empresas quebradas, empresas cerradas, empresas que no existen más.

“Paralizar toda la actividad económica de tajo significa hambre y por lo tanto dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos porque resulta que el estómago no sabe esperar”.

“Expresó la urgencia de “que recapacitemos. Urge frenar esta locura. No podemos darnos el lujo de rendirnos ante el pánico con medidas que van a resultar peor que la enfermedad. En efecto el coronavirus parece un nuevo tipo de neumonía muy fuerte pero al final de cuentas es una neumonía más y también es cierto que algunas personas morirán por esta causa, principalmente los más viejos como demuestran los datos”.

“Después de enumerar las medidas sanitarias con las que se puede enfrentar la pandemia, Salinas Pliego explicó que: “El problema que tenemos es que la estrategia actual de aislamiento y no de este gobierno sino de todos, está equivocada, es un grave error. El aislamiento casi garantiza una situación de violencia en el corto plazo, otra vez, la situación de aislamiento garantiza la violencia en el corto plazo, por eso debemos inmediatamente eliminar esa política de aislamiento general.

“Los costos humanos del desempleo, el costo humano del hambre, de la violencia, son enormemente mayores que los costos del virus. Hay que decirlo por todos lados. Los costos del desempleo, del hambre, de los sueños cancelados, son mucho mayores que el del virus. “Y no sé, la gente tiene como miedo a decir las cosas pero esto es lo que es.”

“Incluso aconsejó “sacar a los niños y jóvenes de sus casas y regresarlos a la escuela. Los chicos en casa hacen muy difícil si no imposible que trabajen sus padres y además, casi siempre hay ancianos en casa y los van a contagiar más. Si los padres no pueden trabajar por cuidar a sus hijos, ¿cómo van a comer?”.

Después de esto, cómo no comprender el por qué del exhorto de Alatorre a tirar a Lucas a López Gatell.